張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」

27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。





張文在台北無工作，警方追查金流發現，張母（左）在3年間匯款總計82萬給張文。（圖／民視新聞）

台北市刑23日公布張文「犯案經費來源」最新調查結果，警方表示，張文離開保全公司後，所持有的資金主要來自母親多次匯款，包含早期的一筆45萬元及後續定期提供的生活費，加總同樣接近82萬元，讓張文即便沒有收入，也能負擔房租與日常開銷，而這些金錢最終大多流向購置刀械、煙霧彈、汽油等作案工具。

透過進一步的支出比對顯示，張文今年1月以每月約1萬7千元租住公園路一帶，並從2024年3月起陸續購買大量武器，包括10把俗稱「藍波刀」的短刀和3把長刀；警方掌握，最後購入的長刀正是在入住新租屋後取得。

張文一把火燒了北車租屋處，連帶將越10萬元的犯罪筆電燒毀。（圖／翻攝畫面）

根據《東森新聞》報導，雖然張母3年來資助其 82 萬元，但扣除每月高達 1.7 萬元的台北房租與頻繁入住高級商旅的開銷，預算顯然吃緊。然而，警方在張文住處搜出一台市價高達9至12萬元的華碩 ROG 旗艦電競筆電，不僅如此張文平時還訂閱了血腥漫畫。且警方發現其郵局帳戶常有數千至萬元的現金存款；考量張文僅使用簽帳金融卡而非信用卡，卻能負擔高額軟硬體開銷，警方高度懷疑其除了家屬資助外，私下另有工作收入，目前正全力追查其資金來源。

警方將燒毀但硬碟還能運轉的犯罪筆電求助原廠，但原廠表示無法破解。（圖／民視新聞資料照）

此外，張文在19日犯案前夕，曾在北市多點縱火試圖引開警方注意，其中他在租屋處附近縱火時，連帶把那台藏有犯罪資料的華碩電競筆電一併燒毀。警方發現筆電被燒毀後，雖然螢幕與主機板受損，但硬碟仍可正常運轉。不過該台筆電因受到系統 BitLocker 硬碟加密影響，刑事局向筆電原廠求助後未果，後續估計將採取暴力破解方式，期盼能還原資料。不過也有內行網友認為，48位數字密碼要暴力破解難度過高；若能將筆電換到其他電腦，金鑰或許會在張文的微軟帳號內。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

