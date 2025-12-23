張文金流全曝光！慈母寵兒「3年匯82萬」連停車費都包 家世被起底

張文在捷運中山站商圈丟擲煙霧彈後，走向誠品南西店揮刀砍人。（畫面來源：Ijj__.215Threads）

27歲凶嫌張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站商圈，犯下震撼社會隨機攻擊案，引發社會譁然。台北市政府刑事警察大隊今（23日）上午召開記者會說明調查進度，公開張文金流，透露自2023年底到今年10月，疼愛張文的慈母總計匯入37萬元資助，但在案發前夕僅剩下39元。

張文去年6月後，無固定工作、無薪資申報紀錄，卻能斥資4.8萬元購得24顆煙霧彈，同年11月仍有資金再陸續購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等物品。警方擴大清查張文的金流，發現他並無任何電子錢包帳號，也未有國內所有虛幣交易所註冊，追查金流發現幕後資助的人，竟是張文的母親。

張文唯一金流曝光？

據了解，張文家世背景顯赫，父親是退休竹科工程師，母親則是任職於傳統產業擔任會計，哥哥也在高雄擔任工程師，父母退休後則是做股票、外匯投資。而即便張文未與家人聯繫，但張母在收到兒子未繳納停車費及驗車費通知時，仍會主動匯款給兒子，並瞞著丈夫以每季3、4萬元不等接濟兒子。

警方調查發現，張文2023年在台中擔任保全時，張母曾也主動匯款45萬元至帳戶裡；2024年1月至2025年10月，則共匯給兒子生活費27萬元，並在2024年12月至2025年1月間，連續4天陸續匯款10萬元，總計3年間張母共計匯款給82萬元給兒子。

慈母資助37萬犯案前夕剩39元？

另外警方還查出，張文名下共計有4個帳戶，包含台銀、中信、元大以及郵局，台銀帳戶餘額約7千元，元大、中信餘額為個位數，郵局存款僅則剩下39元，而張文將所有的錢花在繳納房租與購買武器部分，陸續也將持續追查是否有其他金流來源。

