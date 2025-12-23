張文金流單純全靠母資助！每季3萬再不定期匯款 單筆最高45萬

張文金流單純，除保全薪資收入外，多靠母親不定期匯款資助。（圖／翻攝畫面）

張文在北市無差別隨機攻擊，釀成4死11傷慘案，北市警局持續針對張文的金流與犯案工具來源進行追查，試圖釐清動機真相。據了解，警方已掌握張文的相關金流，儘管張文名下共有4個帳戶，但主要使用的僅有一個，其收入來源除先前擔任保全的薪資外，全靠母親不定期供給，儘管雙方已將近2年時間未有聯絡，張文的母親除每年每季固定匯給張文3萬元外，其在2023年初單筆就匯給張文45萬元、2024年底至2025年，四天之內更是匯給張文10萬元。

警方初步清查發現，張文名下共有4個銀行帳戶，分別為台銀、中信、元大與郵局，其中元大銀為薪轉戶，張文主要在使用的僅有郵局帳戶，郵局帳戶中存款在其犯案前僅剩39元，而薪轉戶更是未有存款、中信帳戶內僅存個位數、台銀則是從開戶就未有使用痕跡。

據悉，張文其自2022年至2023年間擔任保全，固定每月約有3.8萬至3.9萬餘元的薪資收入，儘管看似有穩定收入，但張文的媽媽仍會不定時不定期匯款給兒子，其中2023年初單筆就會出45萬元給兒子。

2023年底，張文辭去保全工作，未有收入，相關支出全仰賴擔任保全時的存款與媽媽的金援。張文的母親自2023年底至2025年10月期間，除每年每季固定匯給張文的3萬元外，其在2024年12月30日至2025年1月2日間，短短四天內就匯給兒子10萬元款項。

據了解，張文的金流來源與支出單純、正常，其截至今年，最大的支出來源就是固定的房租支出，與線上購買相關裝備的小額扣款細項，並未有不明金流來源等情形。

