張文金流曝光！家屬匯37萬接濟 犯案前夕帳戶「餘額僅剩39元」

台北市12月19日發生隨機攻擊案件，釀成4死11傷悲劇，27歲兇嫌張文分別在捷運北車站、中山商圈投擲煙霧彈並持刀揮砍後，於誠品南西店5樓墜樓身亡，台北市警察局持續針對其金流、犯案工具來源進行調查分析，今（23）日警方公布金流細節，指出張文長期無固定收入，全靠家屬定期金援，共計匯入37萬元，他卻將積蓄用來購置犯案工具，帳戶如今僅剩39元。

刑警大隊長盧俊宏表示，台北市政府警察局在台北地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中的指揮偵辦下，持續針對張文的金流，以及相關犯罪工具來源進行深入追查，經查發現，張文固定使用名下中華郵政帳戶，該帳戶明細顯示收入來源皆為張文家屬，其家屬自112年底至114年10月間，約每3個月給予3萬至6萬不等的金額，一共匯入約37萬元。

警方調查發現，張文在112年8月從保全公司離職後就沒有收入，支出全倚賴當保全時的收入存款，及家屬定期的經濟支援，不過迄今幾乎用罄，警方追查相關犯罪工具，本案共計查扣13把長短刀械，其中3把長刀，分別在去年的4月、7月跟今年1月，以2300元至2700元不等的價格購入，10把短刀單價則為600餘元，另外還包含煙霧彈多顆煙霧彈，因此犯案前夕帳戶餘僅額剩下新台幣39元，幾乎歸零。

