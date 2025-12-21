張文金流曝光 犯罪計畫縝密「連吃飯、休息時間都排定」

即時中心／徐子為報導



台北捷運與中山商圈19日發生隨機持刀與丟擲煙霧彈隨機攻擊事件，釀成4死11傷。警方續追兇手張文的犯罪動機，經解鎖他的平板電腦，從他的雲端硬碟中找到犯罪計畫；他在旅館、超商購物都用現金，存款幾乎花光，在2024年6月全職保全員離職後，他的金流只有母親曾少量匯款，目前警方仍認為張文是孤狼犯案。





張文當天在租屋處縱火時，也燒毀自己的筆電，警方懷疑他平時有使用筆電與人聯繫，警方已將筆電交給刑事局，盼能還原更多資料，及釐清他有無使用通訊軟體；警方研判，煙霧彈可能是在實體商店購買，並發現他曾網購煤油，但還沒釐清用途；另外，張文11月時也曾網購刀具。



警方發現，張文因酒駕被軍方汰除後，2023年6月起至2024年6月止，在某大型保全公司擔任保全，月薪約3萬9000元，若有加班和津貼，月薪則可破4萬，但他只任滿1年便申請離職，此後就沒有無薪資申報紀錄。



媒體《聯合新聞網》報導引述警方說法，張文今年中旬就已制訂犯罪計畫，思慮縝密，就連幾點用餐、休息都排定。



另外，張文在北市中山區、租屋處縱火的目的，就是要「聲東擊西」，讓警力忙著查緝縱火案，讓他犯案時能拖延警力。



至於張文選定北車及南西商圈作為攻擊地點，警方初判可能是因人潮眾多及出入口複雜，有助於他犯案及逃逸。



至於張文犯案後逃至南西誠品頂樓後墜樓，是否為他原本的逃亡路線，試圖墜落到紙箱逃逸，檢警認為此可能性不高，且他墜樓前未與警方接觸，墜樓前更卸下幾乎所有裝備，警初判他走投無路，原本就想「墜樓」的可能性較高。









