張文金流曝光！3年靠媽資助百萬 無業用「近9萬頂規筆電」網熱議

四叉貓挖出，張嫌用的頂規筆電價值近9萬元。（資料畫面）

台北市1219隨機殺人案調查進入金流盤查階段，警方追查發現，27歲嫌犯張文自2023年8月保全工作離職後便無穩定收入，主要依賴薪資存款與母親匯款過活。網紅四叉貓今（23日）更起底張文的生活開銷，指出張文雖然過得不算寬裕，但身為無業人士卻擁有價值近9萬元的頂級華碩電競筆電，且3年來靠著母親匯款與代繳雜支，總計有超過百萬資產可花用。

根據警方調查，張文名下台銀、中信、元大及郵局等帳戶目前幾乎全數空置，僅剩台銀帳戶內約7,000元餘額。四叉貓在臉書指出，張文的母親除了每月固定匯款一萬元外，還曾數次匯入大筆款項，三年來合計資助金額高達82萬元，此外，張文的手機費、停車費甚至是房租水電帳單，不少都是由其母親代為繳納，金流分析顯示他並未落入「活不下去」的經濟絕境。

廣告 廣告

令外界側目的是，張文在經濟來源不穩定的情況下，竟擁有一台華碩2023年出的頂級電競筆電「ROG Strix SCAR 18」，市價高達8萬8,900元，被專業網友點名是該系列最頂尖的機種，雖然在筆電上砸重金，他平時熱衷的生存遊戲裝備卻被專家鑑定多為「便宜仿品」。四叉貓分析，扣除高價3C產品與房租後，張文的日常生活其實並不寬裕，屬於極端的「宅男式」消費分配。

針對張文做案用的平板電腦，警方表示由於設有密碼，目前已聯繫美國廠商協助破解，希望能從中找出更明確的犯案動機或計畫。而張文金流曝光後，也引發網友一陣感嘆，認為其母即便在張文失業期間從未放棄他，資助額度加上張文過往的保全收入，3年約有100多萬元可用，不少網友留言表示，「唯有媽媽的愛最真實」，卻也感嘆這份母愛終究未能阻止這場震驚社會的悲劇。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

北捷認7監視器「回溯失靈」 胡采蘋驚呼：比寵物監視器還爛

蔣萬安只願稱「1219案嫌犯」 效法紐西蘭前總理拒給成名機會

北車英雄余家昶阻凶殉身 劉世芳支持入祀忠烈祠：蔣市長提議非常好