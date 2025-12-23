張文金流曝！媽媽愛子金援82萬 犯案前夕剩39元

張文父母向警方表示，已與兒子約2年未曾見面或聯絡，平時並不清楚近況。（圖／東森新聞）





台北市4死隨機攻擊事件，至今已經案發第五天，針對凶嫌張文的金流部分，北市刑大隊長盧俊宏今（23）日表示，經查後發現，張文媽媽每一季都會匯款3萬至6萬給他。

幕後資助人是張文媽媽

據了解，張文2023年曾在台中某社區擔任保全，但上班時間常常玩手機打電動，工作態度不佳，和同事相處不融洽，工作僅短短3個月，就在同年8月離職，失去固定收入全倚賴存款和家屬金援，警方初步調查張文的母親會固定「小額匯款」給他。如今查出張文名下共有4個帳戶，分別是中華郵政和銀行，而母親對他相當寵溺，2023年3月曾一口氣匯給他45萬，2024年12月30日到今年1月2日，在短短4天內又匯給張文10萬，在此之後每一季都匯款3-6萬到他的中華郵政帳戶。

媽媽給82萬 犯案前夕剩39元

張文離職後全倚賴存款和媽媽金援，從2023年3月至今共2年9個月，已經從母親獲得82萬金援，而犯案前夕中華郵政帳戶餘額僅39元，似乎都將錢拿來擴充軍火庫，而其他2個銀行帳戶存款只剩個位數，另外一間銀行還有7千元。警方調查發現，張文將錢拿來繳房租外，還拿來購買武器，警方也正積極追查是否有其他金流。

據悉，張文父親是退休竹科工程師，母親則是在傳統產業擔任會計，哥哥在高雄當工程師，父母退休後則是做股票、外匯投資。對於張文犯下重大隨機攻擊事件，父母向警方表示，已與兒子約2年未曾見面或聯絡，平時並不清楚近況，也無法理解犯案原因。

