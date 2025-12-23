張文金流細節曝光 金主媽多年匯款82萬全花光...死時帳戶幾近歸零

張文詳細金流曝光，母親曾金援82萬元。翻攝畫面

台北市警察局持續偵辦「1219臺北市隨機襲擊事件」，專案小組進一步釐清嫌犯張文的金流來源、資金使用情形及犯案準備過程。警方調查發現，張文長期無固定收入，生活開銷及相關支出幾乎全數仰賴母親金援，累計金額高達82萬元，但目前名下帳戶餘額已所剩無幾。

警方指出，張文於112年8月自保全公司離職後即未再有穩定收入。經查，其母親自112年至114年10月間，透過多個時間點陸續提供經濟支援。包括112年3月一次性給付45萬元，以及其後按季度於每年1月、4月、7月、10月分別匯款3萬元，另於113年12月30日至114年1月2日短短4天內再提供約10萬元資金。整體統計，112年至114年10月間，母親後續定期及不定期匯款合計約37萬元，連同先前一次性給付45萬元，累計金援總額約82萬元。

警方進一步說明，張文家屬本身有從事投資行為，其母親涉及股票及外匯投資，相關金流已一併納入調查比對。惟張文名下多個銀行帳戶目前幾近歸零，清查顯示，台灣銀行帳戶餘額約7,000元、元大銀行為0元、中信銀行僅剩個位數金額、中華郵政帳戶僅餘39元，顯示其長期仰賴家屬金援，資金已幾乎耗盡。

在犯案工具部分，專案小組查出張文所使用之裝備及刀械，均為透過購物平台網購取得，並經由超商取貨。本案共查扣13把刀械，其中包含3把長刀，單價約2,300元至2,700元不等，以及10把短刀，單價約600餘元。警方比對採購時間、品項清單與相關監視畫面後，研判張文早已進行縝密規劃與準備，屬明顯預謀犯案。

此外，警方調閱張文犯案前行蹤，確認其多為單獨行動。114年12月18日18時47分，張文曾前往誠品南西店5樓，確認5A夾層及頂樓樓梯位置，隨後下樓至4樓服務台，向客服人員表示欲拍攝對面文創園區聖誕樹，詢問是否可登上頂樓，惟因該區域未對外開放遭到婉拒。



