張文金流「靠這人」領82萬！「父母背景不簡單」家世被起底

社會中心／綜合報導

台北車站與中山商圈19日晚間發生隨機攻擊，27歲的張文一路投擲煙霧彈、揮刀砍殺無辜民眾，造成3死11傷的重大傷亡。由於張文近年無固定收入，究竟如何取得大批犯案器材，也成為警方追查重點。專案小組清查發現，他自2023年8月後便未再就業，今年1月起搬到台北市中正區公園路附近租屋，日常生活幾乎全靠母親接濟。據了解，張文與母親關係相對親近，與父親及哥哥之間則較少往來，外界推測，可能與父親期望他投入科技相關領域發展，卻不符其個人興趣，長期累積落差有關。

廣告 廣告





張文金流「全靠這人」每季領3萬、連停車費都幫繳！「父母背景不簡單」家世被起底

張文離開保全公司後，所持有的資金主要來自母親多次匯款，包含早期的一筆45萬元及後續定期提供的生活費，加總同樣接近82萬元，讓張文即便沒有收入，也能負擔房租與日用開銷。（圖／翻攝畫面）









台北市刑大今（23日）公布最新調查結果，外界關注的「犯案經費來源」已有初步釐清。警方表示，張文離開保全公司後，所持有的資金主要來自母親多次匯款，包含早期的一筆45萬元及後續定期提供的生活費，加總同樣接近82萬元，讓張文即便沒有收入，也能負擔房租與日用開銷，而這些金錢最終大多流向購置刀械、煙霧彈、汽油等作案工具。進一步的支出比對顯示，他今年1月以每月約1萬7千元租住公園路一帶，並從2024年3月起陸續購買大量武器，包括10把俗稱「藍波刀」的短刀和3把長刀；警方掌握，最後購入的長刀正是在入住新租屋後取得。





張文金流「全靠這人」每季領3萬、連停車費都幫繳！「父母背景不簡單」家世被起底

張文在北市中山區縱火前，曾經在1間便利商店拿出千元現金買了1瓶豆漿，並短暫待在店內座位區10分鐘。（圖／翻攝畫面）





根據《鏡週刊》報導，張文家庭背景優渥。父親是退休的竹科工程師，母親任職傳統產業會計，哥哥同樣是工程師。父母退休後從事股票與外匯投資，本該生活穩定的張文卻未與家人往來，但張母收到罰單、驗車費通知時仍會主動匯款補繳，甚至瞞著丈夫，每季匯款給兒子。另據《三立新聞網》，有知情人士透露，張父對兩名兒子寄予厚望，希望都能走工程師路線。然而張文學業成績不如哥哥，興趣也不在資訊相關領域，既不服從父親要求，又對哥哥受到家中資源感到不滿，兄弟之間關係疏遠，反而與母親較為親近。





張文金流「全靠這人」領82萬、連停車費都幫繳！「父母背景不簡單」家世被起底

法醫今（23日）下午2時許在北市懷愛館解剖張文的遺體，張文父母提早半小時低調到場。（圖／民視新聞）

張文遭空軍汰除後，曾到台中做保全，但因無法適應環境、與同事口角，工作一年多便離職，之後北上獨居，開始長期無收入。張母擔心他生活無著，自2023年3月起陸續替兒子匯款、代繳停車費與罰單、甚至連電話費也一併支付。未料，這樣的金援最終沒有讓兒子回到正軌，反而釀成隨機殺人悲劇。目前警方仍在深入調查其犯案動機。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文金流「全靠這人」領82萬、連停車費都幫繳！「父母背景不簡單」家世被起底

更多民視新聞報導

這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點

張文案…狄鶯嘆「台灣怎麼了」錯都是這群人！網挖孫安佐黑歷史開酸

台中女警嗆「在盧秀燕腦門開槍」！被挖點名賴清德、稱柯文哲最聰明

