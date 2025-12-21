張文錢哪來？失業1年無收入、無就醫紀錄 母親金援金額曝光

社會中心／林昀萱報導

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。

回顧案件發生經過，逃兵通緝犯張文19日下午5時24分，帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈且意圖引燃汽油彈。一名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館，疑似稍作休息、重整裝備。傍晚6時38分，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊。他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺。張文一路往百貨頂樓狂奔，最終於晚間7時42分畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治。

張文父母透露已經有2年沒和兒子聯繫。（圖／翻攝畫面）

案發後張文的身份與背景陸續被起底，警方調查發現他112年6月至113年6月在某家大型保全公司任職，每月薪資3萬9000元，加上加班等津貼月薪約逾4萬元，不過張文只做了1年便申請離職，之後就再也沒有薪資紀錄，且自112年12月至114年12月整整2年都沒有醫療紀錄。

張文父母在案發後透露，已經有2年沒和兒子聯繫，沒工作的張文「資金來源」究竟為何？警方目前正和金融單位協調要追查其金流，初步調查張文的母親會固定「小額匯款」給他。據《TVBS新聞網》報導，張文母親匯款金額也曝光，每季固定金援約3萬元。目前尚未發現有其他外人資助，警方將繼續深入調查。

