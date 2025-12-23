張文錢從哪來？無業靠母「近3年匯82萬」 金援全變成犯案武器

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

北市台北車站、中山商圈於12月19日傍晚發生隨機攻擊，27歲嫌犯張文在台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店丟擲煙霧彈、隨機砍殺民眾，最終墜樓身亡，事件造成4死11傷。警方調查張文收入發現，他自2023年8月開始無固定收入，生活支出皆仰賴母親金援，張母從2023年至今累計匯款金額累計高達82萬元。

警方調查發現，張文自2023年8月開始無固定收入，生活支出皆仰賴母親金援。（圖／翻攝畫面）

據了解，張文家境富裕，父親是竹科退休工程師，母親在傳產擔任會計，父母皆有從事股票及外匯投資。台北市政府警察局刑事警察大隊今（23）日上午公布張文隨機攻擊案的最新進度，警方調查發現，張文於2023年8月從保全公司離職後便無固定收入，其母親在2023年3月先是一次性匯45萬元給他，後續每一季匯款3至6萬元生活費，合計約37萬元資金。張母三年來的金援總金額高達82萬元，未料張文將所有錢用來購買煙霧彈、犯案刀械及汽油等裝備。

廣告 廣告

張文自今年1月開始在公園路租房，將部分金錢花在房租上。2024年3月開始購入刀械，包含10把單價約600餘元的蘭博刀、3把《浴血任務》電影中使用、單價約2300元至2700元的長刀，共13把刀械。此外，張文也在蝦皮購入裝汽油彈的拖箱。

不過，警方清查張文的多個銀行帳戶後發現，其台灣銀行帳戶餘額約7000元、中信銀行僅剩個位數金額、元大銀行為0元、中華郵政帳戶僅餘39元，顯示張文已將家人金援幾乎耗盡。

更多FTNN新聞網報導

北捷稱監視器未故障「只是7台無法回溯」 前員警痛批：根本在講幹話

張文化名「張鋒嚴」網購作案工具！籌畫近2年 筆電存完整犯案計畫

北車、中山恐攻釀4死！目擊者崩潰曝現場慘況：傷者說「記得跟我爸媽說我愛他們」...引全網淚崩

