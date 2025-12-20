張文鎖定咽喉、胸「一刀斃命」 ！高大成：受過訓練

記者陳逸潔、邱瑞揚 / 台北－台中報導

到底有何深仇大恨？凶嫌張文跑到台北鬧區無差別攻擊，57歲余姓男子試圖阻止，反遭持刀突襲，刺穿肺部及心房，成了致命傷。另一名王姓死者，傷勢則在左側腹部，法醫高大成推測，張文曾是職業軍人，可能對時事不滿，雖是隨機殺人，但都鎖定咽喉及胸口要害，似乎想一刀斃命，像是受過訓練的專業人員。

捷運台北車站、中山商圈等地爆發隨機殺人案。

血流如注，倒在北車地上動也不動，這名57歲男子試圖阻止隨機恐攻的張文，卻反遭持刀突襲，刺穿肺部及心房。

台大醫院醫師吳毅暉：「左邊的肺葉，然後還有下肺靜脈，然後最後到左邊的心房，5公分左右的穿刺傷口。」

死者的左背被尖銳物刺入，肺部、左側心房貫穿性刺傷，傷重不治身亡。另一名37歲死者王姓男子，下班到誠品南西逛街，也遭持刀突襲重傷身亡，右側腹部刀傷及肝臟破裂。

其餘傷者的傷勢分布在臉部、頸部、手部及肩部，張文似乎都鎖定咽喉及胸口要害。法醫高大成推測，他想一刀斃命。

受害男子傷重不治。

法醫高大成：「你看他看刺傷脖子，他不會攻擊頭部。我們不會去刺傷脖子，我們也不敢去刺傷脖子，刺下去血一直噴，他有經過訓練，不是這裡不然就是胸部，最容易死人的，一定不會反抗的。」

不只刀刀要害，更可能受過專業訓練。

法醫高大成 ：「煙霧彈啊、汽油瓶啊，跟這個殺人的方法，這都有受過軍事訓練的人嘛，到後來他跳樓是畏罪自殺，還是想說跳樓可以逃跑，這就要看墜樓的位置點。如果撞到頭，就是想要自殺，如果腳先斷掉，如果腳斷掉 還是撞到結果死掉，這可能是想要逃跑。」

法醫高大成分析，張文攻擊受害者時，鎖定咽喉和胸口等要害，似乎想一刀斃命。

裝備專業、手法凶殘的張文，在台北鬧區無差別攻擊，背後動機引起諸多揣測。高大成推敲猜測，不排除他被發布妨害兵役通緝，可能對時事有所不滿釀殺機。

