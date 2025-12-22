張文長期失業卻能買武器？ 警方追查金流來源、帳戶餘額曝光

檢警調查發現，張文用「張鋒嚴」的化名，從去年4月開始，就在網路上大量採購作案工具，但一年多來 ，張文幾乎沒有穩定收入，每個月只仰賴媽媽一萬塊錢的資助，但遠遠負擔不起每個月1萬7的房租，警方查出他的郵局帳戶，共有14次的存款紀錄，但每筆金額都不超過2萬元，疑似前往工地或其他場所打零工存錢，才能購買犯案裝備。

19日下午監視器畫面拍下，兇嫌張文在便利商店內掏出錢包，買完一瓶豆漿後，就坐在座位上對著窗外看了將近10分鐘，不時還會看看手錶確認時間，似乎正在心中盤算已經規劃好的殺人計畫。果然，他走出便利商店後，便開始執行一連串攻擊行為。

張文買完豆漿後坐在超商內座位區，對著窗外看將近10分鐘。圖／台視新聞

張文化名「張鋒嚴」網購 花4萬8買24煙霧彈

檢警發現，張文其實相當狡猾。他化名「張鋒嚴」，假裝自己是生存遊戲玩家，從去年4月開始在網路上大量採購作案工具。今年1月，更以每顆約2000元的價格購入煙霧彈，一口氣就買了24顆，斥資4萬8000元。

張文化名「張鋒嚴」網購花4萬8買24煙霧彈。圖／台視新聞製圖

遭軍方汰除後 張文曾任職保全積蓄9萬花光

不過早在2022年3月，張文就被軍方汰除；2023年曾擔任保全，月薪約4萬元，一年下來僅存下9萬元，但到今年初幾乎已經花光。從去年6月開始，他也沒有任何薪資申報紀錄，後續生活開銷的資金來源引發警方疑問。

母每季資助3萬！ 張文房租每月要1萬7千元

調查發現，張文的母親瞞著父親，每一季偷偷資助他3萬元，但他每月房租就高達1萬7000元，光靠母親的資助根本不夠。警方進一步查出，這段期間張文的郵局帳戶共有14筆存款紀錄，單筆金額從幾千元到1萬多元不等，研判他可能偶爾打零工維生。

張文資金來源曝光。圖／台視新聞製圖

然而，郵局帳戶最後只剩下39元，他辛苦存下來的積蓄，竟全數拿去購買煙霧彈、製作汽油彈，並購入13把刀具。其中犯案所用的長刀，還被生存遊戲玩家辨識為美軍越戰時期的開山刀。

張文郵局帳戶最後只剩下39元。圖／台視新聞製圖

不想留數位足跡？ 張文對外通訊網購都用Wi-Fi上網

即使這些物品多半透過網路購買，張文幾乎都使用Wi-Fi上網。警方不排除他刻意避免留下數位足跡，以提高追查難度，目前正持續拼湊完整的犯罪軌跡。

