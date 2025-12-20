即時中心／温芸萱報導

昨（19）日晚間，27歲張文在北捷台北車站及中山站一帶持刀隨機砍人，造成4死11傷。對此，政治評論員吳靜怡指出，嫌犯張文長期無業，卻能負擔台北租金、購買高規格裝備，並在雲端留下半年犯案規劃，張文是否有背後資源支持或協力者，仍待檢調釐清。她強調，除追查金流外，應調查嫌犯出入境及網路活動，防範類似孤狼型暴力事件再度發生，並提升台灣社會安全網韌性。

昨日晚間，北捷台北車站與中山站發生驚悚攻擊事件，27歲嫌犯張文先在車站內投擲煙霧彈，後又持刀隨機砍人，造成4人死亡、11人受傷，震驚全台。

快新聞／北捷砍人案恐有幕後推手？吳靜怡曝「1關鍵」

27歲嫌犯張文先在車站內投擲煙霧彈，後又持刀隨機砍人。（圖／民視新聞翻攝）

對此，政治評論員吳靜怡今日在臉書指出，這起案件表面上看似孤狼型犯罪，但嫌犯的經濟與社會狀況與其行動能力不符。張文長期無業，仍能負擔台北市租金、購買疑似M18等級煙霧彈、長刀、防毒面具等高規格裝備，並在雲端留下長達半年的犯案規劃紀錄，顯示其背後可能存在資源支持。

吳靜怡認為，犯罪背後可能的「推手」大致可分三類：一是宗教或極端意識形態動員，二是政治動機或外部勢力介入，三是長期精神問題。雖然張文被初步認定為孤狼型犯罪者，但若檢調發現不明匯款、轉帳或第三方支付紀錄，就不能排除有人提供協助。

接著，她指出，從犯罪心理學角度觀察，過往如鄭捷案，以及後續多起模仿型暴力事件，嫌犯多具有高度社會孤立、極端化等特徵。然而，一旦有人提供資源、戰術指導或情緒煽動，案件就可能從單一個人行為，變成系統性風險。忽視這一點，恐引發後續模仿犯罪或連鎖效應。

同時，吳靜怡也建議，檢調除追查金流外，也應擴大調查張文的出入境紀錄、旅遊行程，以及是否曾透過網路論壇或加密通訊平台與他人討論作案手法、獲得指導或受特定敘事影響。她指出，中央政府立即提高戒備並比照恐怖攻擊等級升級應變，做法正確，因為張文案的特性並非一時衝動，而是一套可被複製、可被模仿甚至教學化的犯罪流程，社會風險可能延伸至假訊息、恐嚇貼文及恐慌情緒擴散。

最後，吳靜怡強調，唯有透過全面且嚴謹的調查，釐清幕後可能存在的推手，才能真正防患未然，並提升台灣社會安全網的韌性。她呼籲政府、司法單位及民眾，對類似事件保持高度警覺，並重視犯罪潛在的結構性因素，而非僅聚焦於嫌犯個人。



《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／張文長期無業卻能在台北租屋、買裝備？吳靜怡籲查「匯款記錄」

