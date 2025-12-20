張文闖中山商圈隨機砍人! 民眾餘悸猶存:哭一整晚

社會中心／綜合報導

北車隨機殺人案犯嫌張文，昨晚（12/20）在北市中山商圈持刀無差別攻擊，還進入誠品南西店「一路殺上5樓」，最後墜落在後方停車場身亡，誠品南西宣布暫停營業一天，不少商圈網友回顧兇案當下在百貨內躲藏，非常感激店家，上午有民眾重回商圈仍心有餘悸，坦言哭了一整晚，還有人自發來獻花悼念。

中山站外頭一大早就有民眾哀傷獻花，因為前一晚恐怖攻擊釀成慘重傷亡，遭兇嫌闖入的誠品南西館，甚至因此宣布閉館一天。逛街民眾：「有點恐怖啦，慶幸那個時候我不在這樣，（逛這邊會不會覺得怕怕的），有很緊張啊，昨天哭了一個晚上，眼睛都很腫，希望台灣的治安可以還是，維持像以前一樣很好。」其實中山商圈包括新光三越和誠品南西，向來就相當熱鬧，怯怯沒想到周休二日前的周五下班時間，發生上無差別攻擊事件。現場民眾（12.19）：「煙霧彈，小心煙霧彈。」

案發現場見警率提供不少。（圖／民視新聞）





張文從北車轉點到中山，蹲在斑馬線朝人群投擲幾顆煙霧蛋，隨即持刀傷人，路人當場嚇得放聲尖叫。目擊民眾陳守溱（12.19）：「注意到人之前，我是發現那一些布料上面都是血，血淋淋還在流的那種鮮紅色的血，那時候我就覺得開始很緊張，就算到現在其實也是蠻緊張的。」很多現場民眾陸續上網回顧當下事發經過，有人說凶嫌一路殺上5樓，帶著兒子狂奔逃命，2樓遇到餐廳業者伸出援手，店員死死抵住大門，才躲過這一劫，當時中山分局交通分隊林姓員警，疏導交通時目睹張文進入誠品百貨，偕同保全人員前往攔截。





中山商圈向來遊客很多。（圖／民視新聞）





「員警vs.民眾（12.19）：「警察來了，趕快，在2樓，在哪裡，有人流血。」事後張文從五樓墜樓，警方在誠品南西停車場發現他的遺體，現場還留有止血紗布等等物品，但飽受驚嚇的恐怕還是店內旅客，誠品南西發出員工信，衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時全力配合導引疏散與緊急避難，也安撫家長幼兒或行動不便民眾，誠品團隊也成立應變小組，提供民眾必要協助。商圈鄰近雞肉飯店家，也有民眾po文表達感謝，說很謝謝餐廳，在客人還不知道發生什麼事的時候，當機立斷先拉下鐵門，只是知名商圈人氣，恐怕短時間內難以恢復。

