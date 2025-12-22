張文闖北捷僅4分鐘 不只扔17煙霧彈！還丟3汽油彈

張文只花短短4分鐘丟17個煙霧彈3個汽油彈。（圖／東森新聞）





張文隨機殺人，先三度縱火，再闖入北捷、中山站犯案。案發第四天（12／22），北市中正一、中山兩大分局，分局長親上火線，召開記者會還原最新調查出來的時間軸。警方當下察覺是連續縱火案，花106分鐘就鎖定張文，派員警到張文桃園老家調查。但這時張文已經跨轄進到北車犯案，短短4分鐘，燃放3個汽油彈、17個煙霧彈。

闖北捷犯案，張文只花短短4分鐘，丟17個煙霧彈、3個汽油彈，隨後邊跑邊脫防毒面罩及戰術背心，二度換裝套上外套，急著跑鞋子來不及換，混入人群加速離開。

中正第一分局長陳瑞基：「捷運公司的工作人員疏散，把他當成一般的民眾來疏散，他就趁機混入人群，然後前往地下街，往中山地下街逃逸。」

北市中正一、中山兩分局分局長親上火線開記者會，還原最新釐清的時間軸，張文在19日下午3時27分到中山區林森北路超商買一盒豆漿，在座位區待10分鐘，全程看窗外發呆，不時低頭看手錶，時間一到就離開，48分到林森北路、長安東路連續縱火，再變換交通工具，1個小時後到租處放火，當下轄區警方獲報，持滅火器撲火，連續三度縱火，警方106分鐘已經鎖定張文身分，到他桃園老家調查，但這時他人已經搶一步在北車M7出口動手。

中山分局長張耀仁：「15點55分到17點41分，確認犯嫌身分，共計使用106分鐘。」

警方破解張文其中一個平板，發現雲端有詳細計畫，用Google地圖紅點標上犯案地點，不只有詳細時間，連地址幾號都有，哪裡縱火、北車攻擊、中山百貨攻擊結束，列下武器清單，包括長、短刀、打火機等等超過20項，準備超過50個汽油彈，張文犯案計畫縝密，從113年4月謀劃超過1年半，唯獨犯案動機至今仍是謎。

