張文闖南西誠品砍人！死前怒吼「這句話」 目擊者嚇爛：腦袋一片空白

27歲男子張文在台北市中心持煙霧彈、汽油彈及長刀展開一連串襲擊，造成4死11傷。（圖／翁靖祐攝）

台北市昨天（19日）發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文持煙霧彈和利刃，在北捷台北車站M7出口、中山捷運站及南京西路一帶連續犯案，造成凶嫌在內共4人死亡、11人受傷，引發民眾恐慌。目擊者透露，她當時就在誠品南西店，正準備搭電扶梯到2樓時，現場突然傳出騷動，一回頭就看到張文在後方大喊「通通上去！」嚇得她腦袋一片空白。

《東森新聞》報導，歐姓女子昨天傍晚前往誠品南西店購物，正準備搭乘電扶梯到2樓時，現場突然發生騷動，尖叫聲此起彼落，還有不少人驚慌逃竄，結果她一回頭便赫見張文就在身後，還看了她一眼，當下被嚇到腦袋一片空白，所幸對方並未發起攻擊，而是惡狠狠大吼「上去，通通上去！」

廣告 廣告

目擊者回憶，當時所有人往2樓逃竄，她則在店員指引下躲進服飾店，期間外面不斷傳來尖叫聲，大家都很害怕，每個人都蹲低身體，甚至把手機關成靜音，深怕一發出聲響就會被凶嫌察覺。歐姓女子提到，服飾店的店員沒有跟著躲起來，而是一直在外面引導民眾近來避難，實在非常勇敢。

警方調查，張文戶籍位於桃園，他17日開始投宿千慧飯店並連住3晚；19日下午3時40分，他先騎乘重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號附近3度縱火，導致2輛自小客車、3台重機毀損，隨後改騎乘Ubike返回中正區公園路租屋處變裝。

同日下午4點53分，張文在租屋處縱火，並於59分從租屋處步行至捷運台北車站M8出口，傍晚5點23分在M8－M7出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓被害人致死，導致3人受傷。在台北車站犯案後，張文於傍晚5點55分再次步行回到千慧旅館，補齊彈藥後於6點31分離開。

晚間6點37分，張文步行前往誠品南西店，在店外持刀攻擊蕭姓機車騎士致死，隨後進入店內持刀揮砍逛街民眾。中山交通分隊林姓員警當時在附近擔服交通疏導勤務，見滋擾後與保全追緝至6樓；犯嫌則在6樓脫下戰術背心等裝備並畏罪輕生，於晚間7時42分宣告不治，其行動最終釀成4死11傷悲劇。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

恐攻釀4死11傷！張文從小就孤僻 「幾乎沒朋友」家人也覺得他很怪

張文身世曝光！家境不錯卻長年與家人疏離 任空軍志願役自導自演酒駕遭汰除

張文墜樓沒想輕生？誠品員工曝「那裡本來有紙箱」 猜測想逃逸卻喪命