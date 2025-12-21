張文闖頂樓想利用紙箱逃生？警還原現場曝「機率極低」 列4關鍵駁斥：過度揣測

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

27歲嫌犯張文19日接連在北捷台北車站、中山站一帶丟擲煙霧彈，持長刀隨機刺殺路人後，最終闖入誠品南西店墜樓不治，造成4人死亡（包括兇嫌張文）、11人受傷，外界一度傳出張文已事先規劃逃亡動線，欲藉「紙箱」墊底緩衝逃逸，只是因紙箱清空而失算。對此，警方認為「紙箱逃生的可能性極低」，指出該處視線受阻，且紙箱難以承重，加上張文選擇跑進封閉性的建築物，墜樓前還將護具、眼鏡等物品脫下，行為更符合輕生特徵。

廣告 廣告

張文犯案後被警力追捕，最終逃往西南誠品頂樓墜下身亡，監視器拍下最後身影。（圖／翻攝畫面）

事件爆發後，有自稱是誠品員工透露，墜樓處為回收空間，平時堆滿大量紙箱，且案發前紙箱已堆至成人頭部高度，懷疑張文事先勘查過地形，原意圖從高處跳落，利用紙箱緩衝逃逸，未料紙箱被清空，才導致墜樓身亡。對此，一名承辦警員並不認同，表示據監視器畫面與現場環境研判，張文想透過紙箱逃生的可能性極低。警方指出，第一，張文墜樓的高度約五層樓高，下方是收費停車場空地，附近沒有其他樓層供其跳躍；其次紙箱並非可承重物品，一般人也難以認為紙箱具備足夠的緩衝力保命，且墜樓地點有鐵皮遮蔽，自上方無法輕易確認紙箱存在。

此外，警方表示，張文在中山商圈行兇後，選擇躲入封閉的百貨公司，並未逃往開闊的街頭，增加自己脫困難度，且其墜樓前，將隨身物品脫下整齊擺放，包括眼鏡、手錶、護膝與刀械等，警方認為，若有逃生念頭，護具能對肢體產生一定保護，而脫下裝備舉動反而與常見的輕生行動相似，警方強調，張文的整體行動相當從容，待警方抵達頂樓時，他已翻越欄杆墜下，因此不像是要逃逸，而是「他自己的選擇」，目前雖無法完全斷定張文是畏罪自殺還是逃生失敗，但「紙箱逃生說」難以成立，多屬網友過度揣測。

另據了解，張文在案發前一天，曾至誠品生活南西店場勘，還向4樓服務台詢問是否能去頂樓拍攝，但因攝影需經總公司同意而未獲准，但相關細節仍待警方釐清。



更多FTNN新聞網報導

張文「北市隨機砍人」是畏罪墜樓？誠品員工曝兇嫌欲逃亡路線：本來堆滿紙箱

目睹張文砍人秒衝救援！日本記者「徒手止血」陷愛滋風險 親曝現況：已配合檢查、領取預防性藥品

張文高中品學兼優！師長評語曝光 9年後竟犯下殺人案

