張文隆觀點》劉金獅獄中見聞A

劉子英就住在劉金獅隔壁，曾經用油漆書寫一些話在兩塊木牌上，讓劉金獅送給太太，那兩塊木牌用油漆漆過，很漂亮，劉金獅始終保存著。圖為劉金獅與女兒劉明玲。 張文隆拍攝

十年坐牢期間，劉金獅先後待過青島東路軍法處看守所、安坑看守所與景美看守所。

一、劉子英

在安坑看守所擔任外役時，起初白天在外面工作，晚上回到押房睡覺。1960年中國民主黨組黨事件誣陷雷震的劉子英，就住在劉金獅隔壁。

劉子英為人客氣，他在那邊有薪水領又可以自由進出到新店街上買東西，根本不像在坐牢，這是警備總部要他誣陷雷震得到的待遇，他對自己的案情守口如瓶。他當時對劉金獅很好，每次請劉金獅吃豬肝湯時，劉金獅就覺得非常高興，因為在獄中難得能吃到這麼美味的食物。他字寫得非常漂亮，曾經用油漆書寫一些話在兩塊木牌上，讓劉金獅送給太太，那兩塊木牌用油漆漆過，很漂亮，劉金獅始終保存著。他一個人在那邊確實很無聊，平常大多一個人過生活，在那邊彩繪蛋殼，劉金獅有空就會去找他聊天。

當時有個叫大同的年輕人去找他，他也請大同吃豬肝。沒想到他在裡面煮東西，一出來竟發現整碗公的豬肝都被大同吃光了。大同就邊盛飯、邊盛豬肝，一下子就全吃光了。劉子英一看都傻眼了！大同的家教跟一般人真的不一樣。

大同其實是軍法處看守所所長的兒子，和幾位國大代表的兒子去搶劫新店溪露營的學生。由於那些國大代表有權有勢，所以他們的兒子都沒事。至於軍法處看守所所長，則將大同弄到軍法處看守所安坑分所避禍。參與搶劫的還包括安坑分所前所長的兒子，前所長官位小又已退休，在安坑分所開雜貨店，他兒子則被判了兩年。他告訴劉金獅：「你知道這社會有多黑暗！那些國大代表的兒子們竟然都沒事，我們這種沒背景的就要判兩年！」劉金獅回答說：「如果社會不黑暗，我為何會被關在這裡？」

二、目睹槍決

安坑刑場和安坑看守所只隔一段小山丘。安坑刑場呈現ㄇ字型，原本是一個山坡，蔣家政權將山坡挖空後，變成前方和左右都是山壁。槍決時，囚車從右方進去，放下囚犯槍決後，囚車再由左方離開。泰源事件五烈士就是在此就義。當時大同公司有位股東，因案判刑在安坑看守所服外役。他一大早三、四點或者四、五點就會起來到處運動。有一次他經過安坑刑場，看到槍決的告示，來告知劉金獅，於是相約一起去看。他們躲在附近樹旁，兩輛車分別開進來。原來是一對夫妻，下車後兩人已經神思恍惚，在刑場上根本已經站立不穩、無法言語，兩個人就這樣晃來晃去，始終無法碰到對方。槍決時間一到，兩人被四名士兵押下，槍響後就此斷氣。當下劉金獅他們兩人突然感到全身發涼，極度噁心不適，從此不會再想去看。

三、自尋死路的上訴

在青島東路軍法處看守所時，有個跟劉金獅關在一起的前調查局人員被判死刑，跟劉金獅同房。那調查局特務斬釘截鐵說：「上訴絕對沒有用，只會更慘。」

果然他們斜對面的押房關一個前農林廳吳姓副廳長，農林當時油水很多，他沒有結婚，但有兩個女朋友。他原本被判十年徒刑，兩個女朋友各找兩個律師，總共四個律師幫他上訴，結果改判十五年。他不服，又上訴，結果變無期徒刑。無期徒刑就變成由檢察官進行職權上訴，上訴、不上訴，由不得他。職權上訴結果，再改判死刑。他不服，提起非常上訴，非常上訴期間，死刑執行令就先下來了！當清晨四、五點來押房要帶他去刑場時，他整個人都癱軟了，腦袋恍神，魂魄已失，雙手要拿東西，拿了半天也不知道要拿什麼？劉金獅他們這些旁觀者看得都心頭瞬時冷凍。

另一個和劉金獅同時在景美看守所擔任外役負責燙衣服的難友，則是原本判五年徒刑。他的同案難友多數被槍決，其他則是判處五年或十年徒刑。當時大家勸他不要上訴，因為這是政治問題，不是法律問題。但他自認無罪，堅持提出上訴。上訴後改判十年；再上訴，又改判十五年；又再上訴，結果判了死刑。當時他正巧和劉金獅在燙衣服，當下聽到判死刑整個人都恍神了，馬上被關進押房，劉金獅和他就沒再見面了，什麼時候被槍斃，劉金獅也無法知道。

劉金獅感嘆這種中國式司法想怎麼判，就怎麼判。就算刑期到期，也可以藉故說你思想有問題，繼續關押。所以安坑看守所那個輔導長才會恐嚇劉金獅說：「你不要以為你只關十年，我讓你再多關十年！」

