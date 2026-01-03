張文隆觀點》劉金獅理事長童年時代的「中國經驗」

「政治受難者關懷協會」劉金獅前理事長1935年生於宜蘭蘇澳的猴猴(今蘇澳鎮龍德里)。小學就讀附近的馬賽國民學校，六年當中，三年受日治教育、三年受國民黨教育。圖為2018年9月21日攝於該校。 張文隆拍攝

終戰不久，日本老師佐藤和其他老師動員所有學生去基隆港迎接中國軍隊。劉金獅回憶說：「在現場，我們看到中國軍隊以連為單位分批向前行。我們跟著他們行進的那個連大約一百人，分成三個部分：最前面是持槍的二十人左右，接著是空手的四十人左右，最後則是挑東西的約四十人。行進中，他們唱著『保衛大台灣……』，但跟以前我們所習慣聽的日軍唱軍歌那種精神氣勢，完全不是一個檔次，應該說天差地別。再說他們的穿著，只能說有衣服就好，說不上合身，更不用說體面了。尤其最後面挑東西的那部分人，連駝背的也有，挑的東西也是五花八門，包括米、雞、鴨、小豬和鍋碗瓢盆。」

當時路邊有一個阿婆在賣香蕉，她把香蕉分成一小串、一小串放在那。有一個中國兵就拿著他們的中國鈔票跟阿婆買，阿婆一看那鈔票不對勁，說那鈔票不行。雙方言語不通，比手畫腳後中國兵拿了香蕉就跑，阿婆趕緊追上去。趁這空檔，其他中國兵一人順手拿走一串，一下子攤子上的十幾斤香蕉全被拿光。等阿婆發現為時已晚，只能在那痛哭流涕臭罵中國兵土匪。劉金獅他們這些小學生被眼前的景象驚呆，身為戰敗國國民的佐藤老師當下心情複雜只能要他們不要亂動，在旁看著就好。回到學校後，佐藤老師只跟他們說：「辛苦了！」然後什麼也沒再說。

日本時代蘇澳建有馬場，養馬以供應全台的日軍騎兵隊。日本戰敗前，劉金獅曾經到過馬場去看馬，真的很漂亮。中國兵接收之後，情況大變。日本時代的日本兵是每天上山去割牧草餵馬，山上種了很多牧草，日本兵割牧草後會切碎再拌著麥片餵馬，這才是正確的餵馬方式。但是中國兵是直接把馬全部放到山上吃牧草，草都被馬踏壞了，沒辦法再生長。馬隻沒有牧草可吃，因此中國兵才向農民要稻草，再跟民間借牛車載運稻草回去餵馬。

有一次劉金獅在騎兵隊營區福利社門口，看到一個小孩在哭泣，上前詢問才知道是被中國兵欺負。原來中國兵跟小孩的父親借牛車去拖草來餵馬，因被借去的牛車很久沒歸還給他們，小孩就去營區想要回牛車。小孩不知道牛已經被宰掉了，便逗留在那裡一直尋找牛隻，中國兵見狀便對小孩大吼大叫又驅趕，但小孩仍不死心，找到時只剩下牛的尾巴和腳蹄，小孩這才知道牛已經死了，當場嚎啕大哭。

牛在台灣人心目中的地位是很崇高的，因為牛是幫忙耕作的主力，所以不任意宰殺牛隻。劉金獅曾經看過牛隻在蘇澳的水泥廠牆外被電線電死，飼主還幫那隻牛修了一個墳墓祭拜牠，對牛隻的重視可見一斑。但是中國兵竟然如此隨意宰殺農民的牛隻。

日治時期日本將米糧運往南洋支援前線作戰，台灣本島採用配給制度。後來美軍大舉反攻，前線吃緊，在美軍強大的海空軍封鎖下，米糧根本無法運往前線，所以倉庫堆積如山。日本戰敗後，單純的台灣人以為中國政府來了後會繼續進行配給，所以沒人去打倉庫米糧的主義。哪知道中國土匪政權來後，認為這是他們的戰利品，一船、一船運往中國，還中飽私囊，這下子台灣米價飆漲，大家生計頓時陷入困頓。

1947年3月有一天劉金獅和爸爸去基隆賣蔬果，誰知道火車一進基隆火車站，荷槍實彈的中國軍隊馬上下令所有乘客都在車廂內安靜等待，任何人皆嚴禁下車。劉金獅口渴得不得了，捱不下去也就不管一切衝向火車站二樓，想要找水喝。進車站後，發現一、二樓空無一人，究竟人跑去哪裡，他也百思不得其解。突然間看到車站外的廣場、馬路和空地，中國軍隊持槍在殺人。他看到已經有一些人遭就地槍斃，然後中國軍隊繼續槍殺台灣人。要不然就是拿著大針穿著鐵絲像縫布袋一樣，一個人的手掌穿過另一個人的手掌，一個人的腳踝穿過另一個人的腳踝，然後用船將一整串人載向大海毀屍滅跡。當下劉金獅感到渾身不對勁，完全忘了口渴，只想快逃出這個視線，趕緊回到火車裡。幸好離車廂較近的中國兵，頭正望向外邊，讓劉金獅逃過死劫！回到車廂後，爸爸正愁找不到他，一見到他進來，惱怒地一巴掌就把劉金獅打倒跌坐在門邊。

從下午兩、三點火車到站，到傍晚、到晚上、到黑夜、到凌晨，他們一直被命令只能待在車廂裡，沒東西吃只能忍耐，沒一滴水喝只能忍耐，大小便就在火車的廁所裡，廁所早已臭氣沖天。一直到隔天清晨，他們全車的乘客才奉准離開車廂。出了車站後，外面圍著封鎖線，僅允許他們走火車站到公路局客運站的一條通道。爸爸這才帶他吃個番薯簽稀飯，他吃了兩碗，也沒任何菜可配。由於火車停駛，吃完就搭公路局的公車返回宜蘭。當時年紀小，對於親眼目睹的情狀，覺得很不對勁，但心裡說不上來。直到日後日漸長大後，才終於明白事情的原委。

