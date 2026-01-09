張文隆觀點》劉金獅與台獨第一烈士——陳智雄

圖為2013年多個團體舉辦的「紀念台獨第一烈士陳智雄就義50年」記者會時，劉金獅與陳雅芳（陳智雄女兒）合影。 劉金獅提供/張文隆翻攝

[Newtalk新聞] 劉金獅在青島東路警備總司令部軍法處看守所時，印象最深刻的人物就是陳智雄（1916年2月18日—1963年5月28日）。

施明德的大哥住十四號房，劉金獅則住十五號房。陳智雄入獄後住進十四號房，施明德的大哥照例敲敲那木造的房舍，表示有新人到來。陳智雄當即就說：「我是陳智雄，屏東人，擔任廖文毅台灣共和國臨時政府的東南亞巡迴大使。我妹妹在冬山鄉廣興的白蓮寺當住持。」劉金獅這才想起年輕時代在廣興打白頭翁的那段回憶。放封時，陳智雄提到他在印尼有子女。另外國民黨當局要修理他時，他叫妹妹把祖產賣一賣，拿去翻修白蓮寺。否則白蓮寺本來只是草厝而已。

他遭強行抓回台灣時，原本蔣家政權答應日本放他出來，但不能從事政治活動。陳智雄根本不把蔣家政權放在眼裡，釋放出獄後照樣從事政治活動，又遭蔣家政權逮捕入獄。再次入獄後，他已經隨時有心理準備。在放封時遇到大家就說：「我這是時間問題，國民黨不可能留我的。大家要繼續自修充實，努力提昇自己，為台灣獨立建國做準備。我先去了，二十年後又是一條好漢！」他非常樂觀，腳鐐手銬根本無法束縛他的心靈，他在白蓮寺的妹妹會寄吃的東西到監牢給他，他每天照常吃、照常睡，神情輕鬆、氣色紅潤，完全超脫這一切。

1963年5月28日清晨五點左右，劉金獅等人聽到隔壁房鎖匙開門的嘈雜聲，有人就喊：「來了！來了！要抓陳智雄。」蔣家政權的爪牙想架走陳智雄，但陳智雄不讓他們架著，他堅持自己走，並用日語高喊：「台灣獨立萬歲！台灣獨立萬歲！」喊了兩聲就被他們摀住嘴巴痛毆。他們硬是把陳智雄架走到接見室，劉金獅等人只見他們用棍棒惡狠狠地打在陳智雄的腿上，然後他就跌倒在地上。事後外役跟劉金獅等人說，他們在接見室要求陳智雄跪下，陳智雄不願受此屈辱，於是一個綽號「殺牛」（廣東梅縣人）的和另一個班長，用棍子惡狠狠地打在陳智雄的腿上，讓陳智雄跌倒在地，然後四、五個人就一擁而上，將陳智雄按倒在地上，壓住他要取下他的腳鐐。陳智雄不屈從，他們就將陳智雄的十根腳趾頭用鐵鎚鎚碎，強行拔出腳鐐，然後用繩索將陳智雄捆綁住，用拖的將他拖到卡車上，再押往安坑刑場槍決，那沿地和卡車上都是血。雖然遭遇如此慘無人道的對待，但陳智雄至死都不屈服。

