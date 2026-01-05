張文隆觀點》劉金獅(1935~2025)參與「興台會」的台灣獨立運動

劉金獅和李秋遠的親戚認識，所以黨外人士中，劉金獅和李秋遠特別熟。由於劉金獅對政治非常熱衷，黨外人士的演講，不管是李秋遠、高玉樹、宋霖康等等，他都想辦法騎腳踏車去聽。此為1996年張禎祥（後左一）競選國大代表時，劉金獅（前左一）和李秋遠（前右一）等人聯合推薦的文宣。 劉金獅提供/張文隆翻攝

[Newtalk新聞] 改行做皮革生意後，劉金獅先去當皮革工廠的學徒，因而認識了裡面的師傅宋景松。

劉金獅平常會看《自由中國》雜誌，1960年雷震案發生時，自然會注意。審判前一天，時任省議員的李秋遠在演講場合遇見他，相約一起去軍法處關心。當天李秋遠騎著機車載他去，結果李秋遠跟軍法處說了半天，軍法處還是不讓他進去，最後只有李秋遠自己進去。

李秋遠1921年出生，劉金獅1935年出生，李秋遠大劉金獅十四歲。因為劉金獅和李秋遠的親戚認識，所以黨外人士中，劉金獅和李秋遠特別熟。

由於劉金獅對政治非常熱衷，黨外人士的演講，不管是李秋遠、高玉樹、宋霖康等等，他都想辦法騎腳踏車去聽。也因為這樣，宋景松發現他反國民黨。

劉金獅那時二十六歲，陳三興比他年輕，他們只不過高中剛畢業。為何他會輕信陳三興講的話呢？其實他自小就反對國民黨政權，只是苦無機會。陳三興聲稱：「我們軍隊和學校都有人，武器和資金也準備好了！」聽他們這麼說，自然覺得很好，覺得可以拼一拼，就想要有所行動。哪知道陳三興所說的都是假的。

有一天陳三興從高雄來到台北找宋景松，陳三興說：「蔣政權快被踢出聯合國了，我們應該趁這時機做點事情。」於是宋景松便計畫邀劉金獅和林輝強等人加入他們的組織。他來找劉金獅說他要介紹一個朋友給劉金獅認識，聲稱那個人也很喜歡去聽高玉樹等人的演講，這個人就是陳三興，於是劉金獅和林輝強就加入「興台會」。

陳三興、陳三旺、郭哲雄、王清山、董自得、邱朝輝、蘇鎮和、高尾雄、林振飛，都是高雄中學的學生。所以「興台會」當中，除了宋景松、林輝強及劉金獅之外，其他人都是學生。總之，陳三興一方面透過親戚宋景松找上劉金獅和林輝強，另一方面則是聯絡他讀雄中現在在台北唸大學的同學，然後大家在三重開會討論。

他們第一次開會在三重正義國小。學校旁邊都是農田，沒有房屋，路很狹小，雨下大一點就會淹水。記得那是初夏的傍晚，大家陸續進到學校散步，在中庭銅像的周遭坐了下來，假裝乘涼。為了逼真一點，還把衣服、外褲都脫掉，剩一條內褲坐在石頭上。討論時不能面對面，眼睛得看他方、身體面向不同方向，然後嘴巴討論。戒嚴時代禁止集會，三個人在一起就是集會，就觸犯戒嚴法。所以黨外人士、異議份子們，只有參加告別式這種民間宗教活動時，才能正大光明見面。

開會時計畫，趁國民黨政府被趕出聯合國後，衝進總統府推翻國民黨。陳三興誆稱：「現在學校、軍隊都有我們的人，武器和資金也準備好了，只差民間缺乏支持的人力！」

民間缺乏支持的人力，確實傷腦筋！宋景松、林輝強和劉金獅討論如何吸收民間人士，最後由宋景松提議，拉攏三重各戲院旁的角頭來充當人手，但不坦白告知他們要推翻國民黨的事情。宋景松當然知道這方法太天真，但也沒有更好的辦法，於是決定照此進行。

陳三興高中畢業後就沒有繼續唸書，是出獄後才再考上大學。陳三興當時在家自己做齒模的生意，有一位雄中的同學常來找陳三興聊天，陳三興常跟他談時事及批評國民黨的種種不是，他也頗為認同。由於陳三興以為他沒有職業，所以找他幫忙做齒模工作，給他一點小費，待他如親兄弟一般，無話不談。

有一次陳三興有事無法北上參加組織開會，就委託該同學帶一張紙條給宋景松，那一次該同學也留下來開會，開會後沒多久，國民黨就開始抓人了。

劉金獅回想整個過程，組織對人員背景過濾太過輕率、對身邊的人過於信任、招募人手的方法過於粗糙，都是失敗的因素。當然更重要的原因是，這群年輕人過於低估國民黨政權的能耐，以至於整個行動就如飛蛾撲火。

