張文隆觀點》台灣民主「狂飆時期」的劉金獅

劉金獅把難友們組織起來成立台北縣政治受難者聯誼會，此為劉金獅（左二）於1987年敦聘尤清（左三）為該會顧問時合影。 劉金獅提供/張文隆翻攝

[Newtalk新聞] 白色恐怖時代，每個人都怕跟政治犯往來，但是劉金獅並沒有懼怕，在出獄後，只要有認識的政治犯出獄，劉金獅都會邀請他們到家裡來，像是林永生、林樹枝、黃樹琳、鄭清田、戴榮德、林振賢、林欽添、陳信銘等等，其中陳信銘出獄後考上台大夜間部，也曾在劉金獅家中住過一年，劉金獅成為難友們的「孟嘗君」。當時光是住在三重的政治犯，就有五、六十人之多，加上很多難友出獄後都來投靠劉金獅，大家就想說要做什麼、幹什麼，於是劉金獅就把難友們組織起來成立台北縣政治受難者聯誼會，大家推選他當會長。基於這個底氣，他參與並推動台灣民主運動大步向前。

一、1989鄭南榕自焚事件

1988年12月10日，世界人權日當天，鄭南榕在《自由時代週刊》刊登許世楷所撰寫的《台灣共和國新憲法草案》，此舉卻因此讓他在隔年一月接到第一張涉嫌叛亂的台灣高等法院檢察署傳票。鄭南榕為了堅守台獨理念與百分之百言論自由的原則，誓言「國民黨只能捉到我的屍體，不能捉到我的人」，決定自囚於雜誌社內。

1989年4月7日清晨，國民黨重兵壓境，軍警荷槍實彈、重重包圍，強行攻打雜誌社，當時前往現場「拘提」鄭南榕的是時任台北市中山分局刑事組長侯友宜。

當天一早，劉金獅接獲輪班的志工同仁電話說：「大批警力已出動抓人」。他立刻衝到現場，但為時已晚，雜誌社樓下已被大批警力包圍封鎖，劉金獅他們在大樓現場外面的人員都無法突破優勢警力，眼看著雜誌社該樓層已冒出濃煙，而原留守在辦公室內的工作同仁被大批警力強制驅離，劉金獅的大女兒也是其中的一員。當時她欲強力擺脫警察的拉扯，再衝入火場內，卻被警察們殘暴地用腳踢倒，最後也被強制抓走。

二、1989郭倍宏旋風

1989年的三合一選舉，海外黑名單前仆後繼闖關返台，同年郭倍宏偷渡回到台灣，然後高調宣布。郭倍宏預先公佈自己的行程，國民黨動員全台軍警搜捕、包圍之下，郭倍宏還是如期於1989年11月22日出現在台北縣中和體育場的選舉造勢晚會。

當晚，郭倍宏公開出現於盧修一與周慧瑛的政見演講會。在郭倍宏現身之後，現場燈光突然熄滅，數以千計的現場群眾一起戴上面具，掩護郭倍宏突圍。劉金獅他們十幾個人更是在演講台上，頭戴著黑色面具並且手牽手圍成一道人牆，掩護郭倍宏。郭倍宏於是戴著跟大家一樣的面具，逃出眾多軍警團團圍住的會場。

當時劉金獅家開設的豆漿店對面有家葬儀社，葬儀社的騎樓租給人賣檳榔。情治人員經常就坐在檳榔攤旁假裝和小姐一起賣檳榔，其實是在監視他，他也見怪不怪。11月22日郭倍宏預計現身中和造勢，劉金獅也收到通知前往幫忙。突然間對面葬儀社裡出現十幾個人，葬儀社老闆是一個年輕的「tshì-thô-lâng」，他舅舅非常支持尤清，他常提到他舅舅藉此和劉金獅搏感情。他當天早上從住家樓上下到一樓後，發現這陣仗，於是拿著杯子假意跟劉金獅買豆漿，說：「大哥、大哥，今天來了十幾個人，會不會想抓你？」劉金獅笑笑回答：「要抓我，就不會還在外面，他們是來抓別人的。」劉金獅出獄後參與政治活動很活躍，情治單位懷疑郭倍宏可能會透過他的安排前往參加造勢晚會，才會特別注意他的一舉一動。

三、鼎力義助黨籍公職人員

劉金獅先後幫忙了尤清、洪奇昌、盧修一、周慧瑛、李應元、張禎祥、陳茂男，就幫忙的深入程度而言，洪奇昌最深入。

尤清先後當過監察委員、台北縣長、立法委員，資歷相當完整，是民進黨問鼎總統的最適當人選之一。可惜，他的理念過於保守，這漸漸讓裡面的獨派人士無法接受。有一次在宣傳車上，鄭南榕就高喊：「讓我們尤清博士喊一下『台灣獨立』好不好？」底下歡聲雷動之際，尤清竟然還是不敢喊。於是獨派人士對尤清漸漸失望，後來獨派人士轉而聚集在洪奇昌那邊。

洪奇昌屬於新潮流，年輕又敢衝，當時聲勢看好。鑑於尤清的主張過於保守，劉金獅轉而支持主張建國的洪奇昌，洪奇昌當年也確實做得有聲有色，可惜晚節不保。有一次他妹妹遇到劉金獅，有感於劉金獅當年那麼熱心幫她哥哥，她哥哥卻完全走樣，她一直跟劉金獅說：「對不起！」

劉金獅（後左二）陪盧修一（後左一）拜票 劉金獅提供/張文隆翻攝

李應元競選總部成立茶會，中坐者分別為劉金獅與李應元 劉金獅提供/張文隆翻攝

圖為1996年張禎祥（後左一）競選國大代表時，劉金獅（前左一）等人聯合推薦的文宣。 劉金獅提供/張文隆翻攝