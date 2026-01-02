張文隆觀點》悼政治受難者關懷協會劉金獅(1935~2025)前理事長

左起劉金獅、吳義男、姚勤 張文隆拍攝

[Newtalk新聞] 2025年的最後一天，一早就收到照顧金獅伯的外傭梅林女士傳來的消息，咱們敬愛的金獅伯已經離我們遠去！至今已經三天，筆者心中依舊激動與不捨。金獅伯，我們永遠感念您！您雖然離我們遠去，但我們會繼續發揚您的精神以完成您未竟的理想！

2011年7月27日正任教於台北醫學大學的艾琳達博士，約集了國內外一大群歷史工作者，齊聚台北醫學大學要親自見證歷史。會中大家聚焦於吳義男、姚勤夫婦的訪談，姚勤正是1966年「城固專案」受害者姚勇來、沈嫄璋夫妻的女兒。

1966年司法行政部調查局長沈之岳在國防部長蔣經國授意下，發動「城固專案」，清洗局內閩籍官員。5月底辦案人員先逮捕《台灣新生報》編輯姚勇來、記者沈嫄璋，擬取姚、沈夫婦供詞，藉以羅織調查局官員蔣海溶、李世傑入罪。沈嫄璋與姚勇來遭監禁在三張犁調查局第一留置室內受盡凌虐，沈嫄璋甚至遭酷刑逼供致死。

在北醫現場，吳義男、姚勤夫婦不只現身說法，還提供了：

1.國防部判決書

2.姚勇來〈調查局第一留質室逼供之回憶〉

3.姚勇來〈嫄璋枉死情形〉

4.姚勤《我的故事——白色的歲月、變色的我》集

5.姚勤〈先母沈嫄璋生平及遇害經過暨陳情書〉

6.軍管區司令部軍法處書函

7.李世傑〈軍法看守所九年〉

8.李世傑《撰呈對被冤誣各事的總答辯》。

這麼龐大又真實的訊息量一出，對現場的所有聽眾都是一大震撼！當時負責穿針引線，親自領著吳義男、姚勤夫婦到現場的，正是熱心公益無可挑剔的劉金獅前理事長（金獅伯）。

其實金獅伯本身就是一部傳奇故事，艾琳達博士於2016年12月02日、2017年08月21日、2017年11月17日不斷勸說金獅伯，終於讓一向謙遜自持的金獅伯答應於2017年11月20日開始受筆者訪問。從此金獅伯和筆者展開長期又密集的口述訪談，至2018年12月28日已完成了三十一次的訪問。從2017年開始，轉眼來到2024年，經過這七年的密切相處，不僅催生了《勇敢堅韌的革命者——劉金獅回憶錄》一書，筆者和金獅伯竟也成為忘年之交。

和金獅伯同為宜蘭子弟的筆者，一直對宜蘭母土有著深深的感受，金獅伯生於宜蘭、長於宜蘭，在金獅伯身上很明顯令人感受到宜蘭母土是怎麼孕育一代又一代的宜蘭人！

在東亞地區最著稱的氣候景象就屬颱風與寒流。颱風雖然來勢洶洶，但來得快也去得快，很快就被亞洲大陸給沖得鳥獸散。寒流雖然不若颱風銳不可擋，卻是無孔不入漸進侵襲，由秋天到冬天一波一波走向高潮，即使到了春天，還不時一再給人臨去秋波。或許天候使然，台灣人的性格就像颱風，雖然剽悍，可惜氣不長。冬天的「蘭雨」，由於冬雨綿綿，甚至可以陰霾整個冬季也難得綻放冬陽，噶瑪蘭大地因而誕生了不少細水長流、堅韌一生的偉大靈魂。金獅伯就是其中的典型。

噶瑪蘭原野上的子民，成長於雪山山脈的青山綠水、太平洋濱的海風吹拂、龜山島嶼的守候呵護……那是一個遺世獨立的天地！噶瑪蘭的浮雲遊子，當他們沿著北宜公路翻過雪山山脈，映入眼簾的故鄉，會讓您內心悸動！每一彎、每一拐，您漸漸地投入故鄉的懷抱……歷經了九彎十八拐後，故鄉噶瑪蘭大地終於將您緊緊擁入懷裡！當火車不知穿越多少山洞，霎時間海天一際，龜山島巍然獨立，綿延的山嶺交織著蘭陽的海灣，故鄉就在前方！

金獅伯一生熱愛母土的情懷，就是在當中孕育成長的。

左起吳義男、艾琳達 張文隆拍攝

左起蘇國瑞、艾琳達、陳銘城 張文隆拍攝