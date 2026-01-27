張文隆觀點》政治受難者團體的靈魂人物——劉金獅

「政治受難者關懷協會」創會理事長劉金獅先輩 訃聞 照片來源：治喪委員會提供

[Newtalk新聞] 1972年出獄時，劉金獅全家一起住在三重河邊北街丈母娘家裡。1977年秋天，才由丈母娘家搬到現在三重自強路五段這邊。

一、率先成立「台北縣政治受難者聯誼會」

白色恐怖時代，每個人都怕跟政治犯往來，但是劉金獅並沒有懼怕，在劉金獅出獄後，只要有認識的政治犯出獄，劉金獅都會邀請他們到家裡來，像是林永生、林樹枝、黃樹琳、鄭清田、戴榮德、林振賢、林欽添、陳信銘等等，其中陳信銘出獄後考上台大夜間部，也曾在劉金獅家中住過一年。情治單位因此特別注意劉金獅，甚至有一位擔任線民的義警，就在劉金獅家對面，專門監視劉金獅的一舉一動，如果有車子或摩托車停在劉金獅家門前，他都會將車號記錄下來。

當時光是住在三重的政治犯，就有五、六十人之多，加上很多難友出獄後都來投靠劉金獅，大家想說要做什麼、幹什麼，於是劉金獅就把難友們組織起來成立「台北縣政治受難者聯誼會」，大家推選劉金獅當會長。當時林永生也來參加，後來他另外成立「台北市政治受難者聯誼會」。之後其他縣市也陸續成立政治受難者聯誼會，於是蔡有全和林永生就計畫成立全國性的總會。

二、「政治受難者聯誼總會」成立

成立「台北縣政治受難者聯誼會」後，劉金獅當時沒錢，正忙著賺錢，自然也不可能有心思去想成立全國性的總會。事實上，要不是劉金獅太太那麼辛苦賺錢又無怨無悔地支持劉金獅，他也不可能繼續參與政治運動。很多政治犯出獄後，太太根本就不讓先生再插手政治。像吳俊輝就是這樣，他是出獄後才結婚，他一直不敢讓太太知道難友去找他。

全國性的總會第一次籌備會就選在台北市仁愛路圓環蘇治芬經營的咖啡廳。後來又陸續舉行了幾次籌備會，主導的是蔡有全和林永生，劉金獅則每次都有參與。

原本大家打算在1986年成立總會，不過考量當時戒嚴氣氛仍然高壓，於是決定先組黨，組黨成功後再來成立。民進黨於1986年9月28日成功組黨後，1987年8月30日，一百四十多位曾經遭受國民黨迫害的政治受難者，聚集台北市國賓大飯店，在二樓國際廳成立「台灣政治受難者聯誼總會」。

坐牢期間劉金獅和魏廷朝熟識，工作小組找劉金獅去拜託德高望重的魏廷朝擔任會長，總會成立時，大家就選魏廷朝為會長、柯旗化為副會長。至於執行委員，由於政治受難者都認識劉金獅，劉金獅以最高票當選。

現在的「政治受難者關懷協會」前身就是「政治受難者聯誼總會」，1987年創會，2000年陳水扁執政後向內政部登記為「政治受難者關懷協會」。聯誼總會時期（1987—2000）會長分別為：魏廷朝、黃華、楊金海、吳鍾靈、姚嘉文、鄭自才（在監）、鄭自才、陳三興、陳三興、楊金海、楊金海、劉金獅、劉金獅；關懷協會時期（2000—）會長則分別為：劉金獅、劉金獅、周彬文（陳進來、趙蘭芳）、陳進來、陳信銘、蔡寬裕、劉辰旦、陳中統。

「政治受難者聯誼總會」時期，劉金獅擔任第十二屆（1998年當選）、第十三屆（1999年當選）會長， 2000年向內政部登記為「政治受難者關懷協會」後，又繼續擔任理事長。當時政治犯受尊重，很多團體都會邀請「政治受難者聯誼總會」（或「政治受難者關懷協會」）共同參加活動。劉金獅當會長時非常積極投入，所以才會有活動聯絡人寫劉金獅，主持人也寫劉金獅的情形出現。當時很多人出獄後都不敢再參與，劉金獅是少數例外者。歷屆會長其實很少做事，主要是劉金獅這個北部聯絡人在做。直到2006年1月21日太太突然中風後，劉金獅才比較沒辦法去參與。

三、登記為「政治受難者關懷協會」

「政治受難者聯誼總會」第十一屆即將屆滿時，楊金海、蔡寬裕等人就放出風聲說蘇洪月嬌想接第十二屆會長。由於蘇洪月嬌形象有爭議，不少難友都勸劉金獅出來選，因為大家認識他、跟他要好。過去要選會長的人，如果徵得劉金獅同意，基本上就選得上了。這次沒人要出來，倒是蘇洪月嬌想出來，大家不放心，因此力勸劉金獅出來，尤其洪文慶更是積極。劉金獅說：「我要是想選，早就出來選了。但我只有國民學校畢業，站著不會講，坐著不會寫，學歷比我好的人那麼多，我不適合啦！」洪文慶回答：「沒問題啦！你只要出來當，我們再找個總幹事幫你，就不成問題了。」

吳鍾靈和洪文慶關係很好，吳鍾靈比較低調，洪文慶則是為人正派熱心、勇於出面。他就一直打電話給劉金獅，推劉金獅出來選。劉金獅當時在李應元的服務處擔任主任委員，有空時就去那邊坐鎮。劉金獅於是問李應元，李應元回答：「當然好呀！」劉金獅說：「我學歷不夠，怕做不來。」李應元回答：「沒問題啦！如果有什麼做不來，我這邊派個人去幫你就好了。」當時張禎祥和李應元是聯合服務處，他也大力支持，於是劉金獅才決定出來接會長。因為劉金獅是李應元服務處主任委員，當會長自然對李應元有加分的作用，所以李應元積極說服劉金獅去接。劉金獅回想說：「我擔任公職人員的主任委員，從來沒跟人家支領薪水，因為大家當時都沒錢，所以我純粹當義工。」

1987年8月30日，一百四十多位曾經遭受國民黨迫害的政治受難者，聚集台北市國賓大飯店，在二樓國際廳成立「台灣政治受難者聯誼總會」。 照片來源：邱萬興提供

1999年全美台灣人權協會世界人權日紀念晚會「王康陸人權獎暨鄭南榕紀念獎」頒獎典禮。劉金獅獲得鄭南榕紀念獎，12月12日在美國舊金山受獎。 劉金獅提供/張文隆翻攝

2000年7月16日召開「台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會」成立大會暨第一屆第一次會員大會，劉金獅（站立者）獲選為理事長。劉金獅旁即為呂秀蓮副總統。 劉金獅提供/張文隆翻攝