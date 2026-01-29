張文隆觀點》「政治受難者關懷協會」創會理事長劉金獅的歷史定位

2020年10月16日監察院陳菊院長幫金獅伯祝壽。前方坐者為劉金獅與陳菊，後方站立者左起陳俊宏、何康美、劉明玲、張文隆、艾琳達。 照片來源：張文隆提供

[Newtalk新聞] 一、吸收黨員擴展支持者

劉金獅在太太經營的早餐店幫忙時，林清文是他們買原料的廠商。他每次來收貨錢時，劉金獅都拿一些剪報、雜誌、書籍等等給他看，然後再問他一些問題，結束後再將貨款交給他。林清文原本只會看時事議題，議題過去就算了，並沒有什麼政治意識。經過劉金獅慢慢啟蒙後，後來都尊稱劉金獅為老師，林清文不只入黨，還在日本加入台獨聯盟。

有一天劉金獅外出回家時，有一對母女要來找劉金獅，但不知劉金獅住哪一間，恰巧劉金獅正走進巷子，他們母女趕緊跟劉金獅打招呼。媽媽說她是林金圳的太太，女兒要出馬競選里長，希望得到劉金獅支持，劉金獅當然回答沒問題。她先生是劉金獅多年來的舊識，也是因為劉金獅的關係，就帶了一群常聚會的朋友集體入黨，她女兒當年恐怕都尚未出生。當時遇到集會或抗爭，他們一群人都積極參與。

又有一次劉金獅去參加遊行時，在半路休息。突然有人跑過來跟劉金獅說：「金獅兄，你真厲害！我同學原本是國民黨在村里的負責人，你竟然有辦法讓他加入民進黨。」他的同學是朱阿昆，開藥房。劉金獅每次去買藥時，就會順便帶剪報去給他看，他不敢當眾看，就把剪報先放進抽屜，晚上再偷偷看。有一次劉金獅拿鄭南榕的《自由時代》雜誌給他，他說：「這你也有啊！」劉金獅當時常去幫忙鄭南榕，於是說：「對呀！既然你有興趣，下次我再帶其他本《自由時代》雜誌來。」後來他就加入民進黨了。而且他還偷偷介紹朋友入黨，先後有四、五十人以上。他不好出面當入黨介紹人，於是這超過四、五十個黨員的介紹人都寫劉金獅。

1986年9月28日民進黨在圓山飯店宣佈成立，接著二級黨部台北縣黨部與三級黨部三重市黨部也成立了。三重市黨部也有主委和組織編制，劉金獅則擔任顧問。當時主委和顧問都沒薪水，反而還要自掏腰包捐款。

二、寄望年輕世代

民進黨執政後，立委蘇治芬推薦了吳鍾靈、呂洪淑女（呂國民妻）及劉金獅等多位人士列在無給職國策顧問名單上，不過劉金獅婉拒了，劉金獅不曾有過擔任一官半職的打算。劉金獅認為自己只有國民學校學歷，哪有什麼能耐擔任國策顧問這麼重要的職務，他覺得應該讓年輕有為、有學識的人來為台灣做事。

三、歷史定位

監察院陳菊院長於2024年11月20日前衛出版社出版的《勇敢堅韌的革命者——劉金獅回憶錄》一書中所撰寫的序，適足以說明劉金獅一生的歷史定位。陳菊院長的序文如下：

金獅兄的一生，就是臺灣民主發展史，他不只見證，更參與其中。

這本書以平實的文字，敘述驚濤駭浪的年代。金獅兄出身平凡家庭，一生踏實、勤奮努力，充滿台灣人堅毅樸實的特性。我想，如果不是對民主、自由殷切的追求，時代的巨輪也就不會這麼因緣際會地將其捲入這洪流，或許金獅兄的生命會很不一樣。

但，這就是人生的選擇與堅持，金獅兄並沒有因為命運的捉弄低頭，而是穩健地迎向每一次挑戰與難關，「行到水窮處，坐看雲起時。」可說是他最好的寫照，而金獅兄與其夫人的鶼鰈情深、相互扶持，我想絕對是他一路走來最大的動力與支柱。

書中記錄了當年許多事件的細節，很大程度幫助讀者透過不同角度看見歷史的面貌，另外，金獅兄生命歷程的點點滴滴，也為我們提供許多彼時彼刻的社會氛圍與狀況，與今相互對照，可窺見台灣進步的足跡，因此我想這本著作所具有的意義已遠遠超過自傳的範圍，為前人後者遺下十分重要的篇章。

台灣之所以有今天的民主、自由與人權，憑藉的就是許許多多的「劉金獅們」，單純熱愛這塊土地、無私奉獻，犧牲了家庭甚至性命，依然義無反顧，值得我們銘記與紀念。

1986年9月28日民進黨在圓山飯店宣佈成立，接著二級黨部台北縣黨部與三級黨部三重市黨部也成立了。圖為民主進步黨台北縣黨部成立大會暨第一屆黨員大會，右為劉金獅、左為洪茂坤。 照片來源：邱萬興提供

2000年5月20日首度政黨輪替，民進黨執政。 劉金獅提供/張文隆翻攝

2004年身為「台灣政治受難者關懷協會」理事長的劉金獅代表該會敬贈「台灣維新之父」匾額予李登輝前總統。左起游吉富、李登輝前總統、劉金獅 劉金獅提供/張文隆翻攝

「政治受難者關懷協會」創會理事長劉金獅先輩 訃聞 照片來源：治喪委員會提供