張文隆觀點》校事會議是東廠！

校事會議最大的問題不是投訴，而是惡校長藉校事會議整肅異己。 圖：張文隆提供

[Newtalk新聞] 新竹縣竹東鎮郭老師跳樓案震撼基層教育界，在各網路平台紛紛引發討論。筆者詳細看了各平台發文，發覺郭老師教過的學生普遍都認為她是優秀盡責的好老師。這樣的優秀老師竟然遭送校事會議，準備將其解聘，對一般人而言或許覺得不可思議。但對於熟悉校事會議黑暗面者，一點也不足為奇！因為校事會議正是庸才嫉妒人才，然後利用此工具霸凌人才的東廠組織。

校事會議是否「立意良善」，我不是制度創造者，這我無法知道。但任何制度只要有漏洞可鑽，就不是好制度；如果漏洞百出的話，那更是邪惡的制度。沒錯！校事會議就是一整套邪惡。其中最邪惡的首推校事會議委員由校長「幕後操控或直接聘請」；至於調查小組委員的組成更壞，完全由校長「遴選」。偏偏「不適任校長」比「不適任老師」多出無數倍，君不見校友返校時，大家蜂擁去找老師們，但有幾個校長校友會主動去找？校友願意與其打招呼的校長都如鳳毛麟角了，何況還去找他們？結果校事會議竟然給「不適任校長」這麼大的權力？這不是飲酖止渴，什麼才是飲酖止渴？

看完教育部新公布的《解聘辦法》草案後，除了失望，還是失望！校事會議是惡校長霸凌老師的虎牙，如果校事會議和調查小組委員依舊是惡校長能夠操控，那根本是換湯不換藥。

校事會議最大的問題不是投訴，而是惡校長藉校事會議整肅異己。以前惡校長雖可啟動不適任教師處理機制，但最後教評會還是能夠做實質審查。有了校事會議這個惡校長操控的東廠機構後，教評會已經無權做實質審查，淪為橡皮圖章，要整肅老師輕而易舉！

最後筆者還是要大聲疾呼：「校事會議是東廠！」、「校事會議是警總！」、「白色恐怖重返校園！」、「悼念郭老師！」、「大家都可能成為下一個郭老師！」

對於熟悉校事會議黑暗面者，一點也不足為奇！因為校事會議正是庸才嫉妒人才，然後利用此工具霸凌人才的東廠組織。 圖：張文隆提供

