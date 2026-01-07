張文隆觀點》特務嚴酷審訊下堅定不屈的劉金獅

圖為2004年1月17日劉金獅出席「回復名譽證書」頒發典禮，比促轉會從2018年起用「一張A4的白紙」畫蛇添足「撤銷刑事有罪判決」，更慎重、更具政治與歷史意義！ 圖：劉金獅提供/張文隆翻攝

[Newtalk新聞] 劉金獅被捕時太太正在上班，女兒由丈母娘帶，沒跟他在一起，所以當下家人不知道他被抓。三重被捕的同志有三人，除了他之外，還有宋景松和林輝強。三人的家人打聽半天都不知他們的音訊，慌亂之餘也不能怎樣，後來只能放棄尋找。

有天正巧有個揹了個書包南部來的迷路中學生被安置跟劉金獅同房，劉金獅跟他要了紙筆，寫紙條跟太太說：「我現在被抓到台北市警察總局，因為一些事情他們要問清楚，不用多久就可以回去了，不用擔心。」後來一個外役來押房送飯、倒茶水，便暗中請他幫忙把紙條轉送到家人手上，就在被捕後十一、二天，紙條幸運地送到家人手上。

家人知道後，到警察總局請求會面，但警察總局不允許。在警察總局總共待了十幾天，後被移送到青島東路軍法處，這時仍不允許通信與會面。一直到起訴後，太太才第一次允許跟劉金獅會面，距離被逮捕已經兩、三個月了。

在警察總局，一開始是疲勞審問，譬如說口渴了，他們端一杯水來面前說：「你口渴了，對吧？」接著讓劉金獅稍微喝一小口後，馬上把水拿走，想以此方法脅迫他就範。口渴不讓喝水，還可忍受，但不讓睡覺才是最痛苦的。他們也曾準備日本料理引誘他，希望他快點承認，但他哪有胃口吃。拖了三天三夜始終不讓他睡覺，但他還是不承認。

有一次宋景松去廁所時，經過劉金獅的押房，跟劉金獅說，這是政治問題政治解決，招了就沒事了，關個二十幾天就可以出來了！劉金獅沒回覆他，只是心想：「哪有那麼簡單，出動二、三十人只為抓我一個人，我又不是什麼大人物。」劉金獅才不相信宋景松的說法，家中來了二、三十個人只為抓他一個人，怎麼可能隨便說一說就沒事了？所以自始至終都不承認。

來家中抓劉金獅的，除情治單位外，還有管區警察、里長等等，而其中有兩個人把他壓在牆邊，其他人就開始搜索他的住處。搜到了皮革生意客戶名冊、黨外的傳單以及一些剪報等等，這些搜到的資料全部都先送到警察總局再送到青島東路警總軍法處。偵訊時，家中搜到的東西一一拿出來訊問。有一個偵訊人員說他也是台灣人，不會害劉金獅；另一個則說：「你再不講，就要用刑求的。」劉金獅都堅不承認，說：「就算打死我，我也是跟你說我沒參加。」他們就拿從家裡搜到的剪報來說事，說：「你蒐集中華民國在聯合國席次可能不保，意圖何在？」劉金獅答：「我什麼都蒐集，像楊傳廣比賽得獎我也蒐集。」他們又說：「楊傳廣是你們台灣人！」他們就是一口咬定劉金獅是台獨分子。

劉金獅在青島東路軍法處看守所待了一年，直到一九六三年案件宣判。判決結果：宋景松死刑，施明德、陳三興兩人各處無期徒刑，蔡財源、陳三旺、董自得、蘇禎和、郭哲雄五人各處十二年，劉金獅、吳俊輝、江炳興三人各處十年……。

宋景松之前在謝雪紅的案子裡，曾被捕二十幾天。所以他們事先約好，一旦被捕絕對不能招出任何口供，尤其不能招出任何其他人，要自己擔下來。哪知道他們一個晚上全都招供了，反倒是劉金獅撐了三天三夜還是堅持不招。

當時發生的案子非常多，大小案都有，有兩、三人一個案子的，也有自己一個人一個案子的。在青島東路軍法處看守所，關押空間相當擁擠，一間房間關二十多人，光線昏暗，也不通風，整個房間只有角落一個木製馬桶，因為太過狹小，睡覺時囚犯間是頭和腳交錯排列著睡。比較晚進來的就坐在馬桶上方睡，那個位置是最糟糕的，因為只要有人要上廁所，他就得起來。他們被抓去的時候正是五、六月，天氣很熱，押房是日本時代的倉庫改建的，杉木建造的押房有許多裂縫，跳蚤非常多，大家都被咬得唉唉叫，只好在吃早餐時把稀飯和饅頭拌成糊狀，然後把裂縫填起來。但是跳蚤很厲害，裂縫堵住後，跳蚤會往上爬到沒堵住的縫隙再鑽出來，直接往下掉到人體身上吸血。

更沒人性的凌遲莫過於，夏天天氣酷熱，而每天只給大家一小臉盆的水，這一小臉盆的水是供給你一天，包括：洗臉、刷牙、洗澡、洗衣之用。到了冬天，天氣嚴寒，一個月僅給一次洗熱水澡的機會。但熱水是蒸汽桶剛煮沸的一百度熱水，所方吹哨子喊：「洗澡！」大家匆忙拿毛巾沾一百度熱水讓它散熱後勉強擦拭身體，然後趕緊抹上肥皂。正當大家抹完肥皂，等待滾燙的熱水降溫後，以便沖掉肥皂泡沫。所方卻故意吹哨子喊：「回去！」大家只好全身都是泡沫，濕濕黏黏地穿上衣服回押房，這種洗澡方式根本比沒洗還痛苦百倍，全身黏答答根本無法入睡。國民黨是用如此殘虐的手段對待政治犯，當時被關在那裡真的是痛不欲生。所以劉金獅才說施明德被關那麼久，遭到國民黨如此糟蹋，竟然在紅衫軍時還能和加害者國民黨合作，這根本不正常。

判決後有些人就被移送到新店安坑看守所，青島東路軍法處看守所的人就比較少了。剛被送去安坑看守所的時候擠滿了人，大概有三、四百人之多，後來一部分人又被轉送至綠島監獄。

劉金獅被判十年，十年的時間實在太長了，所以他叫太太改嫁，不要等他，但太太不肯，一直等到他出獄。

服刑十年期間，太太在紡織廠日以繼夜地加班工作，靠微薄收入辛苦扶養兩個女兒。

2006年1月21日太太中風成植物人，因不忍心送到養護中心，所以大都由劉金獅、女兒劉明玲和外傭照料，每每看到太太臥病在床，身體日漸虛弱的樣子，就會想起太太年輕時犧牲青春及健康，天天上大夜班熬夜賺錢扶養女兒。太太在劉金獅出獄後，也都默默在背後支持他從事政治活動，毫無怨言；反觀，劉金獅從來沒有好好地關心過她，內心覺得非常內疚、對不起她。

劉金獅太太，姓劉汪名智慧，生於1939年1月14日，不幸於2023年3月20日仙逝，享年八十四歲。中風成植物人後，歷經十七年劉金獅始終不離不棄。

