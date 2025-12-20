張文隔玻璃張望！星巴克店員秒「關鐵捲門」救眾人 前警察：很好的範例

社會中心／黃韻璇報導

星巴克店員機警拉下鐵門，救了全店客人一命。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。其中張文在北捷M7出口引爆煙霧彈、揮舞長刀時，位於出口樞紐的星巴克門市「拉下鐵門救援」引發熱議，足球球評、前警察石明謹大讚「是非常好的範例，一般的店家也應該學習」。

石明謹表示，這次星巴克跟麥當勞是非常好的範例，第一時間就把鐵門拉下，這應該是他們有事先預設好的安全機制，一般的店家也應該學習，「碰到任何危機先把門關上，再來決定如何處理」。相反的，石明謹指出，若是捷運或百貨公司遇到此狀況，應該要「打開所有的閘門與安全門，停止電扶梯的運作」，這樣才能儘速疏散並避免群眾逃生時發生踩踏。

廣告 廣告

張文戴防毒面具持刀追著路人砍，殺紅了眼，現場宛如人間煉獄。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

回顧案發當下，台北車站地下街正值下班高峰，空氣中突然瀰漫起類似硫磺與燒塑膠的惡臭異味。多名目擊者指出，當時一名戴著防毒面具的黑衣人（嫌犯張文）正手持汽油彈與長刀在街頭肆虐。就在眾人驚慌逃竄、不知往何處躲避時，緊鄰犯案現場的星巴克店員展現了驚人的警覺性。

星巴克店員安撫客人不要驚慌，先待在店裡避難。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

現場民眾在社群媒體Threads上分享，店員在察覺異狀的幾秒鐘內，便果斷按下鐵捲門開關，並大聲安撫店內顧客「請大家往內靠，留在店裡不要出去！」事後流出的監視器畫面顯示，張文在行經該店時，曾一度隔著玻璃門朝店內張望，眼神冰冷刺骨。幸而此時鐵捲門已完全閉鎖，阻斷了他闖入行兇的可能性，這一幕讓事後獲救的顧客至今仍驚魂未定，直呼「那是與死神最接近的距離」。

更多三立新聞網報導

張文臉書照曝光！母校遭起底 校方曝：就學表現良好、曾獲4小功25嘉獎

張文收入成迷、無就醫紀錄！曾當保全1年月薪4萬 離職後疑靠母小額匯款

海外中國網紅公布錄音！爆中共開「每月147萬高薪」 收買他批評台灣

冬至開運6大秘法！命理師曝：湯圓得吃9顆 準備「36顆紅豆」接財氣

