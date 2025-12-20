張文隨機傷人引恐慌 網傳跨年別去人多地方 101董座賈永婕：相信政府維安

27歲男子張文昨在台北車站、南西商圈隨機傷人，造成包括嫌犯本人4死11傷，影響社會人心惶惶，有網友呼籲別去人潮多的地方跨年。台北101董事長賈永婕今天表示，相信政府的維安能力，台北101仍會完成跨年煙火任務，並呼籲大家不轉傳未經證實的訊息，這也有助社會安全。

台北101煙火秀迎新年（3） 眾所矚目的台北101跨年煙火秀1日凌晨零時盛大登 場，展演主題為Team Taiwan Champion，靈感來自台 灣隊在世界12強棒球賽的奪冠時刻，讓全場民眾沸 騰，齊聲為台灣大聲喝采並搶拍記錄。 中央社記者翁睿坤攝 114年1月1日

張文隨機傷人案嚴重衝擊台北市治安！不少民眾認為近期應少去熱鬧地段。台北市長蔣萬安今天說，大型活動維安將全面升級，跨年規劃增派霹靂小組警力，並設防爆車、偵爆犬等賈

賈永婕今天透過臉書表示，台北101仍會認真堅定完成跨年煙火的任務，「堅守崗位，把事情做好就是對家園與社會的守護」。



賈永婕接受平面媒體訪問也表示，相信政府的維安能力；針對昨天重大社會治安事件，她呼籲，可以理解大家的難過、氣憤情緒，但更需冷靜、理性地看待，不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位把事情處理好，這也是對社會安全的幫助。