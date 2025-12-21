張文隨機傷人後網貼文揚言攻擊高雄車站 涉案男大生遭拘提5萬元交保

27歲男子張文19日在北捷台北車站、中山站周邊犯下投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，事發後網路出現恐嚇貼文，提及「將在高雄車站發動更大的事件」，經橋檢執行搜索後，拘提陳姓男大生到案，陳男稱「為了提醒大家注意」，訊後依涉犯恐嚇公眾等罪嫌，諭知新台幣5萬元交保。

台北市發生隨機攻擊事件，事發後網路出現貼文，提及「將在高雄車站發動更大的事件」，經橋頭地檢署（圖）執行搜索後，拘提陳姓男大生到案，訊後依涉犯恐嚇公眾等罪嫌，諭知新台幣5萬元交保。（中央社資料照）

張文因涉犯妨害兵役治罪條例遭通緝，19日晚間在台北捷運台北車站、中山站周邊，接連投擲煙霧彈和持刀隨機傷人，造成多人傷亡。事發同日，網路上出現恐嚇貼文，表示「將於12/25在高雄車站發動更大的事件」。高雄市長陳其邁後續至高雄車站巡視，並對台鐵、高鐵、捷運等加強警戒。

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，有網友在社群網站平台「Threads」上留言，提到「將於12/25在高雄車站發動更大的事件」等涉嫌恐嚇公眾安全言論。

檢方表示，由主任檢察官蘇恒毅、檢察官蔡婷潔指揮法務部調查局資安工作站及高雄市調查處鳳山站，20日到陳男住處執行搜索後，拘提陳男到案。

檢方指出，陳男所為涉犯恐嚇公眾等罪嫌，犯罪嫌疑重大，訊後諭知5萬元交保。據了解，陳男就讀某大學，到案稱是為「提醒大家注意」。

橋頭地檢署表示，台灣高等檢察署為避免發生恐怖攻擊事件，已責成全國各地檢署成立防範恐怖攻擊應變小組。已由主任檢察官及檢察官與轄區警調廉移民署等單位，成立聯繫平台，隨時保持溝通聯繫並分享情資，以預防恐怖攻擊事件發生，保障民眾安全。

橋頭地檢署呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，以避免造成民心恐懼及影響社會安定。