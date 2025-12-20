張文隨機傷人是第五縱隊攻擊？洪孟楷：小說式推論除製造恐慌，無易破案

張文隨機砍人案發生隔天，捷運中山站仍有不少民眾出來逛街。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

台北市昨發生重大隨機傷人案，隨嫌犯張文跳樓身亡，綠營有心人士企圖操作全案是第五縱隊攻擊。國民黨立委洪孟楷下午表示，隨相關畫面流出，社會不安難免擴散，但此刻愈需彼此自制，避免讓社群網路成製造恐慌來源。

洪孟楷表示，兇嫌罪大惡極，讓台灣社會承受巨大衝擊，但此刻除逝者家屬的巨大悲痛、全台浮動人心，都需要理性與穩定力量，呼籲國人不惡意造謠、不隨意貼標、不任意陰謀，全台一心，找回穩定人心。

洪孟楷指出，昨天事件後網路已出現至少3起所謂「預告攻擊」訊息，若是惡意造謠、刻意搗亂，無論動機為何，都應依社會秩序維護法從嚴處置；而此時若再散播寫小說式的推論，只會製造恐慌，對破案毫無助益。

洪孟楷也提到，客觀來看，本次事件無論中央或地方政府的應對都迅速明快，第一線警察與熱心民眾也將傷害降到最低，目前亦未見明確政治動機，此時若將兇嫌貼上任何政治標籤，無論是小草或青鳥，都是不應該的行為。

