張文隨機傷人案留陰影 衛福部提供3次免費心理諮商

（中央社記者沈佩瑤台北20日電）張文隨機傷人案造成死傷，現場畫面駭人。衛福部今天宣布啟動「心理健康支持方案」，提供每人3次免費心理諮商服務，不限年齡，且「主觀陳述、從寬認定」，方案持續到明年底。

27歲男子張文昨天在北捷台北車站與中山站外，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機傷人案。衛生福利部今天公布最新傷亡情況，包含嫌犯張文在內，共4人死亡；其餘11名傷者中，仍有6人繼續留院治療。

不少民眾今天下午自發前往誠品南西店前獻花、哀悼。18歲呂姓學生告訴中央社記者，希望逝者安息，因為這些人都是無辜的；本身就住附近，在新聞中看到熟悉的街道發生憾事，心裡覺得不捨，因此特地買花來致意。

衛福部心理健康司司長陳柏熹今天告訴媒體，雖然相關單位已即時處置，並加強公共安全維護，但仍在不少民眾心中留下陰影，可能出現不安、恐慌等情緒。

陳柏熹表示，目前台北市衛生局社區心理衛生中心啟動，對受傷民眾家屬先進行關懷，既有服務資源可繼續使用。

衛福部並啟動「心理健康支持方案」。陳柏熹說明，將提供台北捷運殺傷事件目睹或受傷民眾「3次免費心理諮商」，此方案不限年齡，求助註明是因本案目睹或其他情況即可。

陳柏熹強調，民眾只要主觀陳述，相關單位會從寬認定，且此次期限拉長至明年底，已經和各地方衛生單位完成溝通。

衛福部說明，有需求者可依循4步驟接受服務，首先是查詢，此方案合作機構與衛福部「青壯世代心理健康支持方案」（青壯方案）完全相同，可至青壯方案官網（https://sps.mohw.gov.tw/mhs）查詢；接著是預約，可洽合作機構預約，告知欲使用方案；再來是準備，準備身分證明文件；最後即是接受諮商服務。

陳柏熹提醒，突發且具暴力性的公共事件，可能引發民眾緊張、不安、恐慌或反覆回想等壓力反應，均屬常見心理反應，民眾要隨時留意自身心理變化，並可掌握「安靜能繫望」5字訣調適。

「安靜能繫望」5字訣緩解情緒，包括尋找讓自己身心安全的環境；透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒；維持日常作息與生活節奏；與親友保持聯繫；接觸溫暖、關懷的訊息。

衛福部設有24小時1925安心專線，各地方政府亦設有社區心理衛生中心，若民眾有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求在地心理健康服務。若持續出現情緒困擾難以排除，建議尋求精神醫療和心理機構的專業服務（https://gov.tw/cJo）。（編輯：張雅淨）1141220