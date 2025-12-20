張文隨機傷人案 國台辦臉書哀悼慰問

（中央社記者張淑伶上海20日電）台北車站、南西商圈昨晚發生隨機傷人案，造成嫌犯張文在內4人死亡及多人受傷。中國大陸國台辦今晚在臉書發文向受害者悼念，祝願受傷民眾早日康復。

國台辦臉書粉絲專頁「國務院台辦發言人」20日晚間發文：「我們對於12月19日在台北發生的無辜人員傷亡事件深表關切和痛心，向受害者及其家屬表示深切哀悼和慰問，衷心祝願受傷民眾早日康復。」

一如國台辦臉書其他貼文，這則貼文的留言區有各種對國台辦的冷嘲熱諷與批評，但也有少數網友表示謝謝關心。

27歲男子張文昨天在北捷台北車站與中山站外，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機傷人案。衛生福利部今天公布最新傷亡情況，包含張文在內，共4人死亡，15人受傷送醫治療。（編輯：楊昇儒）1141220