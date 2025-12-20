張文隨機傷人案 犯保協會啟動即時關懷服務

（中央社記者林長順台北20日電）台北捷運台北車站、中山站周邊昨晚發生隨機傷人案。犯罪被害人保護協會台北分會今天說，接獲通報後立即組成「一路相伴即時關懷」小組，並安排律師，第一時間投入關懷陪伴及提供協助。

27歲男子張文昨晚在北捷台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈、持刀傷人，之後於百貨墜樓不治。根據衛福部今天上午統計，該事件總計造成15人送醫，包含張文在內共4人死亡，2人仍在加護病房。

犯保協會台北分會表示，台北地檢署、台北市中正一警分局在案發後通報犯保協會，台灣高檢署檢察長兼犯保協會董事長張斗輝第一時間指示北檢深入查明殺人動機、有無共犯及保全證據等偵查作為，同時前往台北分會指示啟動「一路相伴」即時關懷服務機制。

台北分會立即聯繫由專員及保護志工組成「一路相伴即時關懷」小組，並安排律師，第一時間共同投入關懷陪伴及提供協助，對於適用犯罪被害人權益保障法的保護服務對象，將提供相關權益保障及保護服務。

犯保協會台北分會表示，張斗輝今天會同犯保協會總會及台北分會人員前往醫院探視死者家屬，表達政府及犯保關懷慰問之意，致贈家屬慰問金及提供關懷包，並將安排犯保律師及心理師全力協助家屬後續法律、家庭及心理上的需求；張斗輝也分別前往醫院探視傷者，表達關心與慰問。

另外，北檢檢察官、書記官及法醫分別於昨天晚間及今天上午進行3名被害人遺體相驗程序。犯保協會台北分會分組安排專員及志工前往陪同家屬，提供關懷陪伴與情緒支持。（編輯：張雅淨）1141220