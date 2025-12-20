張文隨機傷人案 百貨業者強化一線人員安全教育訓練

（中央社記者曾智怡台北20日電）台北市商圈昨天發生隨機傷人案，百貨業者即刻啟動安全強化措施，具體作為包括提高保全巡店密度、加強第一線人員對異常狀況的辨識與通報訓練、重新檢視動線安全管理作業等，確保消費者購物安全。

27歲張文昨天在捷運台北車站、中山站周邊隨機傷人，隨後從誠品南西店墜樓身亡，整起事件造成4死、多人輕重傷，引發社會關注。

微風集團指出，目前各館別均已建置完整的安全管理機制，包括專業保全人員全天候駐點、監視系統、定時巡查作業，以及完善的緊急應變與通報流程，並長期與警政單位保持密切聯繫。

微風表示，已即刻啟動全面性的安管檢視與強化措施，內容包括提升人潮尖峰時段的警戒密度、加強第一線人員對異常狀況的辨識與通報訓練，並重新檢視各項公共空間與動線的安全管理作業，相關措施將依實際狀況進行滾動式調整與優化。

新光三越表示，高度重視顧客與員工安全，已即刻啟動相關加強措施，包含強化出入口安全維護、提高保全與安管人員的巡店密度，同時提醒第一線員工留意周遭環境狀況，若發現可疑情形，將即時通報並妥善處理，以確保消費者的購物安全。

京站時尚廣場強調，重視顧客與同仁的安全，館內設有24小時保全及完整緊急事件應變機制，並落實人員相關教育訓練。未來將持續加強館內巡邏與安全管理，提供顧客安心的購物環境。

另一百貨業者表示，除了定時定點巡邏各區域，不定時再加強賣場巡邏，也會持續針對員工、第一線人員進行安全教育訓練，包括賣場遇到異常的各種快速疏散、阻絕危險區域等因應作為。（編輯：翟思嘉）1141220