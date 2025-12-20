張文隨機傷人案 鄭麗文：社會安全網已嚴重失靈 (圖)

其他人也在看
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 20
張文一天奪3命！ 父母2年未聯繫錯愕...今現身二殯
昨（19日）犯下多起縱火案、殺人案的27歲男子張文，在逃亡時墜樓身亡，其雙親昨夜趕抵警局製作筆錄，最後不發一語地離開，事隔一夜，兩人再度現身二殯解剖中心，同樣低調不語便走入室內。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 34
獨家／北捷隨機砍人男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 1 小時前 ・ 94
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 18
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 68
張文揮第一刀！37歲保全上班途中遇襲 遭砍傷重不治、家屬抵達醫院相驗
本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，任職保全業的37歲蕭姓騎士，當時正要騎車去上班，卻不幸遭攻擊頸脖受傷，他也是張文於中山站第一位攻擊的民眾，今（20日）上午，檢察官抵達馬偕醫院相驗，死者家屬也到場，氣氛十分哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 17
多家日媒報導張文恐攻案 日本人疑：他是中國人？
19日下午近傍晚時分，台北車站一帶發生恐怖攻擊案，涉及妨害兵役的男子張文，持刀砍傷多位路人，最後墜樓身亡。除了在台灣引發關注，事件也獲《每日新聞》等日本媒體報導，在細節未清楚時，部分日本人對張文的身分議論紛紛，如今事件逐步清晰，不少人感嘆「實在令人痛心」、「願逝者安息」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 240
稱張文是他兄弟！網友恐嚇下個是高雄車站 卓榮泰怒：一定要讓他變成社會公懲對象
[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷。不料，有網友發文稱，嫌犯是他的兄弟，會接下未完成的任務，下一個地點在高雄車站。對此，行政院長卓榮泰今（20）日憤怒表示，政府從昨天就開始透過各種警方系統在全力追查，希望找出這個IP、這個行為人，一定要讓該人變成社會要公懲的對象。他說，「我們非常痛恨這樣的行為」，這個對社會完全是負面、敗害，一定全力追查出來。 台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。 有一名網友發文指稱，張文是他的兄弟，他們是一個組織，其未完成的任務，他會繼續接下去。他說，下一個地點在高雄車站，敬請期待，社會病態交給他們重整。他更嗆，「誰在跟你們開玩笑，一群社會毒瘤，12/25會有更大的事件等著你們」。 卓榮泰今上午赴醫院探視傷患，並受訪指出，謝謝大家從昨天到現在持續的關心。他一早來到三軍總醫院，謝謝院長、副院長、主任、所有的醫療團隊，從昨天到現在，細心照新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 99
網友稱「高雄車站是下個隨機攻擊地」 卓榮泰震怒：讓他變社會公譴對象
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導捷運台北車站、中山商圈恐攻案造成4人死亡，有網友就在社群Threads發文自稱和張文是同組織，下一站會前往高雄車站，為他完...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 83
蕭薔認已結良緣 「最好的給了他」
迎接馬年，「台灣第一美女」蕭薔的珍世美學慈善年曆也邁向30年，捐助過許多弱勢單位與慈善團體的她，日前聽到許多人分享大S生前善舉幫助了很多人，同樣熱心公益的蕭薔表示：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子。」中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
彈劾賴清德不是要他下台！律師揭藍白「真正盤算」：這才是他們想要的
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，藍白19日提案要彈劾總統賴清德，狂喊反獨裁、反專制。對此，律師賴瑩真分析彈劾不可能通過並揭穿藍白「最終盤算」，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院「邀請被彈劾人列席說明」。賴瑩真直言：「看到了嗎？這才是他們想要的。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 211
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 191
藍白彈劾賴清德！陳昭姿喊話綠粉：若其他人效法他不也是獨裁？
藍白立院黨團今天在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。民眾黨立委陳昭姿喊話綠粉，若換了一位總統效法賴清德所為，這難道不就是你們最痛恨的「獨裁政權」嗎？她強調，絕不能讓賴清德總統的帝制野心，為台灣民主法治蒙上陰影。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 85
北車煙霧彈攻擊細節曝！嫌犯自己戴防毒面具 2人急送醫
今（19）日晚間，台北車站發生攻擊事件，板南線台北車站M7出口B1通道驚傳遭不明人士連續丟擲煙霧彈，嫌犯帶著防毒面具、帶刀逃逸，一名年約40歲的男子疑似要上前阻止遭到攻擊，男子當場倒地、失去呼吸心跳（OHCA）。更多現場細節曝光，該名嫌犯疑似拿著30公分的長刀，自己戴著防毒面具，拉著黑色推車，不斷拿煙霧彈出來丟擲。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 18
台北煙霧彈、隨機砍人嫌犯起底！本名「張文」、27歲男 妨害兵役通緝犯
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 44
台北車站遭人丟煙霧彈！男「疑為阻擋嫌犯」送醫搶救無效
社會中心／張予柔報導台北車站板南線M7出口外今（19）日下午約5點左右發生突發事件，一名不明人士丟擲煙霧彈，瞬間引發現場旅客恐慌奔逃，氣氛陷入緊張和混亂。據傳，有現場民眾疑似為了阻止嫌犯不幸受傷倒地。民視 ・ 4 小時前 ・ 18
明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》。藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，時代力量黨主席王婉諭一早揭露藍白明知不會通過卻仍要提案的目的，並直言此舉「無法解決憲政僵局。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 190
3名大法官轟判決無效！鍾佳濱提第12條稱「合憲」 盼憲法法庭成爭議核心手段
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導藍白去年通過「憲法訴訟法」修正案，癱瘓憲法法庭一年，民進黨立院黨團為此提出釋憲，5名大法官今（19）日宣判違憲、即日起...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 162
27歲通緝男中正區租屋處未發現遺書 警追查是否有共犯
27歲張姓通緝犯今（19日）傍晚在捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈及隨機行刺，造成9傷3命危，其中台北車站一名57歲余姓乘客傷重不治，張嫌逃逸至百貨公司內墜樓身亡。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏說明，犯嫌於中正區租屋，目前未發現遺書，過去曾從事保全工作。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 35
北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝
北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 7