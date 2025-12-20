張文隨機傷人釀4死！柯文哲分析焦慮累積恐成暴力 籲社會多包容、少批判

前民眾黨主席柯文哲針對台北捷運隨機傷人事件表示，社會應回歸理性對話，避免仇恨與對立持續擴散。（圖／周志龍攝）

台北捷運日前發生隨機傷人事件，嫌犯張文持刀攻擊民眾，造成4人死亡。前民眾黨主席柯文哲今（20）日表示，這起悲劇反映出近年社會整體壓力升高、情緒緊繃的現象，當焦慮長期累積、缺乏出口，可能轉化為憤怒甚至暴力，呼籲社會應共同反思，讓情緒降溫、找回理性與包容。

柯文哲表示，昨晚在結束開庭後，得知台北捷運發生重大暴力事件，造成多位民眾傷亡，對於罹難者及其家屬，致上最深的哀悼。他也提到，近來許多人都感受到生活壓力加重，情緒更加緊繃，缺乏耐心與安全感。

他指出，當焦慮長期累積，容易轉化為憤怒，情緒外溢時，便可能傷害無辜的人。有些人選擇在網路上霸凌、攻擊他人，但更可怕的是，有人以極端方式對路人施暴。

柯文哲說，這場悲劇中的傷亡者，和所有人一樣，只是在辛苦工作之餘，希望短暫放鬆、過著平凡的生活。尤其令人不捨的是，當危機發生時，仍有許多人不顧自身安危，挺身而出化解衝突，這些看似普通的「超人」，讓社會再次看見正直與正義的存在。

27歲男子張文在台北車站、中山捷運站一帶持刀隨機砍人，事件共造成4死11傷。（圖／林冠吟攝）

他認為，面對這樣的悲劇，社會應該停下來反思，如何讓情緒降溫、讓言語回到理性，不要讓情緒被推向極端，也不要讓社會更加對立與衝突。他強調，多一點傾聽、少一點指責，多一點包容、少一點批判，多一點關懷、少一點攻擊，都是讓社會回歸平靜的重要方式。

柯文哲強調，社會的安全不只是政府制度與規範的責任，也來自每一個人是否願意善待與自己不同的他人。他呼籲大家溫柔對待身邊的人，尊重網路上的人，也友善面對不認識的路人，因為沒有任何情緒的宣洩，應該由他人的情感，甚至生命來承受。

最後，柯文哲祈願逝者安息、傷者早日康復，也希望台灣緊繃的社會能夠儘快降溫，讓大家重新找回平靜。他說，對別人好，自己也一定會變得更好。

