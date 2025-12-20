張文隨機傷人 北市警提升維安 每日逾千警力穩定治安秩序
台北市警察局今天表示，因應張文隨機襲擊釀4人死亡（含嫌犯）多人受傷就醫案，台北市長蔣萬安指示警局與市府局處保持橫向聯繫，要全力穩定全市治安及秩序。為維護加強維護市民安全勤務，預估台北市每天將有超過1000名警力執行維安任務，強化與各場所業者及保全的聯防機制，確保市民安全。
台北市警局今天表示，正全力調查張文作案動機，並同步執行加強維護市民安全的勤務，包含針對人潮聚集的地點如捷運站、車站、轉運站、機場等加強戒備且會提高見警率。
台北市警局表示，除動員北市各分局警力800名及捷運警察隊警力80名與刑警大隊特勤警力10名，並已向警政署申請支援保安警力，預估每天將有1000餘名警力進行維護安全，且會強化與各場所業者及保全的聯防機制，盡全力確保台北市治安無虞。
其他人也在看
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 734
批5大法官帶頭違法違憲！ 趙少康曝賴清德「心中盤算」
憲法法庭5名大法官不甩評議人數門檻，昨天宣告今年初立法院通過的《憲法訴訟法修正案》判決違憲，即日起失效。媒體人趙少康今天（20日）痛批，大法官帶頭違法違憲，做了最壞示範。趙少康也點出，問題在於賴清德不中廣新聞網 ・ 3 小時前 ・ 36
徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？
論壇中心／綜合報導國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。民視 ・ 1 天前 ・ 116
修《憲訴法》搞「國會至上」！ 大法官尤伯祥「萬言書」：不能坐視立法院擴權
憲法法庭昨（12/19）宣告立院藍白版的《憲訴法》修正條文違憲，大法官滿血復活。大法官尤伯祥更撰寫協同意見書，指3名退席大法官見解限於「循環論證」謬誤，痛批立院修法侵害大法官職權及司法獨立，想不修憲實質廢除大法官職掌的違憲審查制度，直指這是立院翻修《立法院職權行使法》後再次擴權，對民主憲政秩序造成的威脅更甚。「不能繼續束手坐視，大法官勇於擺脫桎梏行使職權，是唯一出路。」太報 ・ 11 小時前 ・ 443
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 190
明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》。藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，時代力量黨主席王婉諭一早揭露藍白明知不會通過卻仍要提案的目的，並直言此舉「無法解決憲政僵局。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 190
藍白彈劾賴清德！陳昭姿喊話綠粉：若其他人效法他不也是獨裁？
藍白立院黨團今天在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。民眾黨立委陳昭姿喊話綠粉，若換了一位總統效法賴清德所為，這難道不就是你們最痛恨的「獨裁政權」嗎？她強調，絕不能讓賴清德總統的帝制野心，為台灣民主法治蒙上陰影。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 87
監察院會按立法院要求彈劾卓榮泰？ 李鴻鈞巡察行政院言談有玄機
行政院長卓榮泰日前「不副署」有違憲違法疑慮的在野黨財劃法，在野黨因此要求監察院彈信傳媒 ・ 1 天前 ・ 61
停擺1年終動起來！ 憲法法庭宣告藍白版《憲訴法》修法「違憲」 即起失效
在中國國民黨、台灣民眾黨攜手下，立法院院會去（2024）年12月20日通過尚須達共識的《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》以及藍白首修版《財政收支劃分法》修法。由於司法院大法官僅8人，且總統府已提名2波司法院大法官新人事案皆遭立院否決，因此憲法法庭停擺達1年。不過司法院日前公告，憲法法庭將於今（19）日召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議。稍早憲法法庭召開記者會，宣告藍白版《憲訴法》修正案違憲，並即刻起失效。總統賴清德依法於今（2025）年1月23日公布藍白版《憲訴法》法修正條文，並於 1月25日正式生效理。民主進步黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭則在5月12日召開說明會，釐清受理與否的要件後數日，終裁定受理。憲法法庭於今（19）日召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議。憲法法庭結束一般評議後，稍早召開記者會，宣告今年1月23日修正公布之《憲訴法》第4條第3項規定、第30條第2項規定、第3項規定、第4項規定、第5項規定、第6項規定、第95條規定，於立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。更多台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 38
《憲法訴訟法》新制立法程序有重大瑕疵 牴觸憲法即日起失效！
即時中心／林韋慈報導立院藍白黨團去年修正憲法訴訟法，讓憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經由大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，導致憲法法庭實務運作困難，民進黨團總召柯建銘等人提起釋憲；憲法法庭今（19）日宣判，新制立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自本判決公告之日起「失其效力」。民視 ・ 17 分鐘前 ・ 59
彈劾總統賴清德「先解決2關卡」！1圖揭藍白「達標難度」
政治中心／周希雯報導藍白日前通過《財劃法》修法，行政院隨即宣布「不副署」抗衡、獲總統賴清德力挺，引發藍白強烈反彈；昨（18日）不只提案監察院彈劾行政院長卓榮泰，藍白今（19日）還宣布彈劾違憲總統賴清德，此舉震撼政壇。不過，「彈劾總統」並非易事，究竟藍白需要挺過什麼關卡、會面臨何種難關，彈劾過關的後續又是如何？《民視新聞網》以簡單圖表帶您馬上了解。民視 ・ 1 天前 ・ 5
藍白跳腳喊彈劾賴清德只是表面！律師剖析背後目的
[Newtalk新聞] 藍白聯手提案彈劾行政院長卓榮泰，今日又喊話要啟動彈劾總統賴清德程序，律師賴瑩真指出，，憲法增修條文清楚寫著立法院如何彈劾總統的規定，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，光是要三分之二以上決議這條就不可能通過，她分析，藍白想的是立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。 賴瑩真透過粉專瑩真律師發文表示，翻遍憲法及增修條文，找不到一條關於立法院該如何彈劾行政院長的規定，雖然監察法中針對公務員彈劾，並沒有排除行政院長適用，但照理說兩院同為憲政機關，應由憲法位階來規定院際間的爭議才是。 賴瑩真指出，原因在於，憲法增修條文已經花了極大篇幅，規定立法院該如何對行政院長提出不信任案，也就是倒閣了。相較於會不會通過彈劾，還要看監察院臉色來說，直接由立法院提出不信任案，當然是更直接、更能顯現立法院意志的做法。因此沒有道理在有提出不信任案的權力下，還需要另外規定立法院如何對行政院長提出彈劾案。 當初制憲者一定沒有想到，已經給你立法院提出不信任案的權力了，結果竟會有立法院捨棄不用，反而繞道去請監察院彈劾的事新頭殼 ・ 1 天前 ・ 18
藍白揚言彈劾賴清德 總統府：證明立院有手段制衡「沒有行政濫權」
行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白強烈不滿，繼司法及法制委員會通過移請監察院彈劾卓榮泰後，藍白今（19）日將再對總統賴清德提出彈劾案。對此，總統府發言人郭雅慧表示，在野黨採取的手段，足以證明立法院在憲法上有手段可以制衡行政院長和總統，「任何只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
不副署《財劃法》！卓榮泰曝決定不難
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會昨移請監察院彈劾卓榮泰，監察院今（19）日赴行政院進行年度巡察會議，引起關注。卓榮泰致詞時表示，他日前代表行政院，宣布不副署...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 18
憲法法庭判憲訴法違憲 回到修法前狀況
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 停擺許久的憲法法庭，今（19）日就立法委員柯建銘等51人聲請對憲法訴訟法第4條、第30條及第95條修正條文的釋憲聲請，作成114年憲判字第1號判決，憲訴法中「大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人」等規定違憲、立即失效，回到修法前狀況。 不過，因懸缺的7位大法官人事同意案卡關...匯流新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
確定？憲法法庭宣告《憲訴法》修法違憲 翁曉玲稱：立法程序沒有瑕疵
即時中心／潘柏廷報導藍白立委去年（2024）12月20日通過《憲訴法》修法，導致憲法法庭遭癱瘓一年；稍早憲法法庭今（19）日宣判，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。對此，國民黨團也召開記者會回應，藍委翁曉玲宣稱立法程序沒有任何瑕疵，而黨團書記長羅智強更稱5位大法官組成現代籌安會，還預告將舉辦全國的彈劾總統賴清德的公聽會。民視 ・ 1 天前 ・ 8
藍白提案彈劾賴清德！傅崐萁還喊罷免 黃暐瀚揭真相：絕對辦不到
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，引發在野黨強烈不滿，繼司法及法制委員會通過移請監察院彈劾卓榮泰後，藍白今（19）日還提案要彈劾總統賴清德，國民黨團總召傅崐萁更嗆要全民罷免賴清德。不過，媒體人黃暐瀚列出彈劾、罷免總統的條件，直言是「絕對辦不到」的客觀事實，但倒閣絕對辦得到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
憲法法庭復活！藍：將告發大法官濫權瀆職
[NOWnews今日新聞]憲法法庭昨天做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。對此，...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 5
不副署將成常態 朝野惡鬥再升級
[FTNN新聞網]主筆／單厚之繼行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，讓《財劃法》無法經總統公布生效後，行政院又宣布未來法案「不副署三原則」，未來政院以不副署...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
快訊》國、民兩黨憲訴法修正案違憲失效！憲法法庭認定立法程序有「重大明顯瑕疵」
藍白在野黨於去年通過《憲法訴訟法》第30條修正案，拉高大法官評決門檻，導致憲法法信傳媒 ・ 1 天前 ・ 4