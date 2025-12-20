張文隨機傷人 北市警提升維安 每日逾千警力穩定治安秩序

台北市警察局今天表示，因應張文隨機襲擊釀4人死亡（含嫌犯）多人受傷就醫案，台北市長蔣萬安指示警局與市府局處保持橫向聯繫，要全力穩定全市治安及秩序。為維護加強維護市民安全勤務，預估台北市每天將有超過1000名警力執行維安任務，強化與各場所業者及保全的聯防機制，確保市民安全。

台北市警局今天表示，正全力調查張文作案動機，並同步執行加強維護市民安全的勤務，包含針對人潮聚集的地點如捷運站、車站、轉運站、機場等加強戒備且會提高見警率。

台北市警局表示，除動員北市各分局警力800名及捷運警察隊警力80名與刑警大隊特勤警力10名，並已向警政署申請支援保安警力，預估每天將有1000餘名警力進行維護安全，且會強化與各場所業者及保全的聯防機制，盡全力確保台北市治安無虞。