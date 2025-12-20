張文隨機傷人 北市警：初步認定嫌犯1人作案

（中央社記者林長順台北20日電）台北捷運台北車站、中山站周邊昨晚接連發生傷人案。台北市警察局長李西河今天表示，警方初步調查為嫌犯1人作案，搜索台北、桃園住處並查訪嫌犯父母後，初步認定是個人隨機襲擊的殺人案件。

男子張文19日接連於捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈、持刀傷人，闖入百貨傷人後墜樓不治，根據衛福部20日上午統計，共造成15人送醫，其中4人死亡，2人仍在加護病房中。

台北市警察局長李西河、刑事警察大隊大隊長盧俊宏今天上午在中正第一分局召開記者會，對外說明案情。台北地檢署主任檢察官曾揚嶺也出席記者會，表達檢方立場。

廣告 廣告

曾揚嶺表示，北檢第一時間獲悉北車有人丟擲煙霧彈的重大刑案，檢察長立即指派他及檢察官黃冠中到場成立專案小組指揮台北市警局全力緝凶，雖然嫌犯已死亡，但嫌犯犯案的動機、有無共犯及組織性存在，是追查的重點，以釐清事發的原由。

他說，北檢昨天指派外勤檢察官完成在台大醫院死者相驗的程序。今天也指派3組檢察官、書記官、法醫師全力進行後續3名死者（包括張文）的相驗事宜，儘速釐清死因。

曾揚嶺表示，有關被害人家屬部分，昨天案發後得知民眾傷亡後，犯罪被害人保護協會台北分會的主委、志工及律師立即到場陪同家屬相驗，一路相伴給予關心支持並提供法律上的協助，以維護被害人家屬的權益。

李西河則表示，他昨天接獲通報後，率領刑大、中正一、萬華分局等到現場封鎖、勘查、採證，並報請北檢指揮偵辦，至今天清晨為止，查出嫌犯昨天下午3時許出現在林森北路，騎機車到租屋處縱火，4時59分進入北捷台北車站M8出入口開始丟煙霧彈、持刀傷人，隨後往南京西路旅館換衣服，到誠品南西店丟煙霧彈、持刀殺人，後來從頂樓墜樓。

李西河說，警方調閱監視器了解整個過程，發現都是嫌犯一個人的作為，警方緊急調閱嫌犯自17日以來到作案前的軌跡、行蹤，查出嫌犯獨自一人在租屋處及捷運站附近逛，初步調查為嫌犯一人作案，而且是昨天墜樓死亡的張姓嫌犯。

李西河表示，關於本案犯罪動機部分，警方搜索嫌犯租屋處跡證，並查扣兩台平板電腦及汽油彈，但未查到有筆記本或隻字片語；警方也搜索嫌犯位在桃園的住家，也未查到嫌犯表達對社會的想法、語言。

李西河說，警方查訪嫌犯的父母，了解嫌犯兩年前喝酒被軍中辭退後，就跟家人沒有聯絡，嫌犯以前蠻正常，父母沒有發現嫌犯有任何主張。在數位空間方面，警方調查後也沒發現嫌犯有任何表達思想的行為，初步認定嫌犯是個人隨機襲擊的殺人案件。

李西河表示，案件昨天發生後，警方立即成立應變中心，通報捷運隊在各站體加強安全維護，也申請警政署80名警力，配合捷運警察隊80名警力加強安全警戒，並要求特勤中隊警力出現。20、21日有包括路跑、遶境等7場相關活動，警方會加強安全勤務，並持槍維安，增加車輛、警力來安定民心。（編輯：林恕暉）1141220

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。