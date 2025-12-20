張文隨機傷人 澎湖警方全面提高戒備層級

（中央社澎湖縣20日電）台北發生張文隨機傷人事件，澎湖縣馬公警分局第一時間全面加強轄區大眾運輸場站、商圈及人潮密集處所維安勤務，防範暴力事件發生，確保離島治安穩定與民眾安全。

馬公分局長林彥濬在第一時間指示全面加強轄區大眾運輸場站、商圈及人潮密集處所維安勤務，防範暴力事件在離島發生，馬公主要人潮匯集或出入的場所，可見荷槍實彈的警力。

馬公警分局表示，包括澎湖公車總站、機場、馬公商港、南海碼頭、中正路商圈及馬公北辰市場、百貨賣場及大型旅宿等人潮重點處，都派遣優勢警力，提高見警率，強化巡邏查察與即時應變作為，積極維護公共安全。

馬公分局表示，昨晚台北發生隨機傷人事件後，澎湖警方已全面提高戒備層級，至今天中午止，分局共動員31班次69人次警力，加強各項維安作為，絕不容許任何暴力行為影響社會安定；並呼籲民眾保持冷靜，勿轉傳未經查證訊息，如發現可疑狀況請立即撥打110通報，與警方共同守護澎湖治安。（編輯：李錫璋）1141220