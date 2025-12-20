張文隨機傷人 警破解2台平板電腦發現犯案計畫資料

27歲男子張文昨天（19日）在台北捷運台北車站、中山站周邊接連犯下投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成包含嫌犯張文等共4人死亡、11人受傷。經檢警漏夜調查破解張文放在旅館內的2台平板電腦，從中發現內存犯案計畫資料，專案小組正持續查察平板電腦內其他資料，釐清張文實際犯案動機。

27歲男子張文19日接連於捷運台北車站地下通道、中山站 外丟擲煙霧彈，並闖入百貨持刀傷人，最終墜樓不 治。警方前往張文位於中正區租屋處進行搜 索。（中央社）

張文因涉犯妨害兵役治罪條例，今年7月被檢方發布通緝，昨晚張文在北捷台北車站、中山站周邊連續犯下震驚全國的重大治安事件。檢警專案小組掌握張文在台北市中正區有租屋，並於案發前曾入住大同區某旅社，昨晚漏夜派員前往2處搜索。



專案小組在張文的中正區租屋發現被燒毀筆電，並於大同區旅社內找到2台平板電腦，但2處皆未發現張文使用的手機，警方後續帶回2台平板電腦進行解密，釐清內部是否有相關犯案證據。



經專案小組初步調查，張文放在旅館內平板電腦曾連結至雲端硬碟，經破解發現內有犯案計畫資料，且張文疑在數月前就選定台北車站、南西商圈當成攻擊地點，手法包含縱火、丟擲煙霧彈、持刀無差別襲擊，並畫設地圖。



專案小組也從張文持有平板電腦內的搜尋紀錄發現，張文曾搜尋過犯下捷運車廂隨機殺人鄭捷的相關新聞。專案小組將持續透過目前掌握相關物證，釐清張文真正的犯案動機。





