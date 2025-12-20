張文隨機傷人 賴總統慰問傷患、感謝英勇行為

（中央社記者沈佩瑤、賴于榛、溫貴香台北20日電）台北市發生張文隨機傷人案，總統賴清德今天上午到台大醫院慰問傷者與家屬。他感謝英勇制止歹徒的民眾，行為令人欽佩，已要求檢警調等單位全面追查歹徒犯案動機，向社會交代。

男子張文昨天晚間在台北捷運台北車站、捷運中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，已造成至少4死、多人輕重傷，分送台大醫院、台北市聯合醫院中興院區等多家醫院救治。 賴總統表示，首先他要針對昨天晚上這起駭人的暴力攻擊事件中，不幸往生的民眾表達哀悼，並且慰問家屬，感謝台大醫院、三軍總醫院等各大醫院盡全力搶救傷患。

賴總統說，他也要對這個事件中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人，表達感謝跟敬意，「你們展現的英勇行為，令人欽佩」。

賴總統表示，他已要求檢警調等相關單位，務必針對歹徒個人背景、犯案動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使等，一定要進行全面深入徹底調查，將真相向社會交代。

未來政府將以這起事件為鑑，賴總統說，在公共場所及人流中多的地方，一定要加強部署警力，且一旦有事情發生，快打部隊能即時發揮功能，讓民眾可以得到保護。

賴總統隨後赴北市聯醫和平院區慰問傷者及家屬，面對媒體記者兩度提問是否擔心隨機傷人會有模仿效應，總統只回應「謝謝」。賴總統再驅車赴北市聯醫中興院區慰問傷者及家屬，並未接受媒體提問。

台大醫院院長余忠仁說明傷患狀況。他表示，昨晚共有2名傷患送抵台大醫院，其中1人到院前已死亡，死因為左胸穿刺傷，傷及左肺與左心房，造成大量內出血，經急救仍宣告不治。

余忠仁表示，另1名傷患於晚間7時許送達，為左頸部刀傷撕裂傷，經探查與手術處理後完成初步縫合，未傷及內部器官，目前在加護病房觀察，生命徵象穩定、意識清楚，僅略感疲憊，整體狀況無礙。（編輯：林恕暉）1141220