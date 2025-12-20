張文隨機傷人 鄭麗文：社會安全網已嚴重失靈

（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）台北市昨天發生隨機傷人案，包含嫌犯張文在內4人死亡。國民黨主席鄭麗文今天在宜蘭表示，這場悲劇徹底擊碎台灣社會原有的純樸，更暴露政府的社會安全網早已嚴重失靈。

鄭麗文上午出席中國國民黨宜蘭縣黨部131年周年黨慶活動受訪時說，台灣的治安、社會安全網的確出了非常大的問題；每一次發生類似慘案時我們都會大聲呼籲，「一定要發生重大治安慘案以後，政府才會醒嗎？」

她說，政府一直不斷要推動的社會安全網，到今天完全禁不起考驗，竟發生這種幾乎等同於「個人孤狼式恐攻」的危險事件，這是在台灣一個善良且純樸單純的社會裡，大家很難接受的事情，如今一而再、再而三的發生。

鄭麗文呼籲，國家社會真的病了，台灣社會需要我們政府真正用心、關心，而不是一直不斷製造政治上的對立、仇恨；當仇恨不斷蔓延，我們的社會會付出難以想像的代價。

鄭麗文指出，現在整個治安與社會安全網已嚴重失靈，請賴總統、內政部官員趕快回到崗位上，不要再一天到晚不務正業，台灣社會已無法再承受這樣的政治亂局。（編輯：林恕暉）1141220