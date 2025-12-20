張文隨機傷人 雙北心理師公會發布指引籲停止傳播

（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市昨天晚間發生隨機傷人案，包含犯嫌張文在內4人死亡。雙北4個心理師公會發布聯合安心指引，提醒民眾出現焦慮等情緒都是正常的，請停止傳播驚悚畫面，守護彼此的心理安全。

台北市諮商心理師公會、台北市臨床心理師公會、新北市諮商心理師公會、新北市臨床心理師公會發布一封給民眾的安心訊息，說明重大突發事件後的心理健康照顧指引。

4公會表示，台北車站、捷運中山站附近突發暴力事件造成社會震盪，許多人出現不安、焦慮、驚恐、憤怒、悲傷、失眠或身心不適，這些都是人在危機下常見且正常的反應，可以透過具體而溫和的行動、穩定與互助，陪彼此回到安全與秩序。

指引包含5項，首先是安住內心，記住自己的感受是真實且正常的，包含反覆想到事件、難以專注、情緒不安、易怒、悲傷或麻木、睡眠與食慾改變、身體不適、不想出門、害怕公共場所等，大多數反應會隨時間、休息與支持逐漸減緩，請允許自己有情緒，不必急著「馬上恢復正常」。

第2步驟是停止傳播，這也是最重要的心理保護行動。4公會說明，為了避免二次傷害，請不觀看、不搜尋、不轉傳血腥或驚悚畫面，不渲染細節也不散布未證實訊息，並在群組中適度提醒停止轉傳，同時主動保護兒少，避免其暴露於刺激資訊。每一次不轉傳，都是在守護彼此的心理安全。

4公會說，外出時保持警覺但不必恐慌，請放下手機、多留意環境，注意安全出口與人流動線，或與親友同行或事先告知行程。心理準備上可在事前簡單想像「若發生狀況我可以怎麼做」，若感到焦慮，留在家休息也是負責任的自我照顧，可進行靜心活動，幫助身心回穩。

第4項指引是「彼此關心」，主動關心親友、同事與鄰居，陪伴、傾聽，而不是要求「別想太多」，多關注孩子、長者與脆弱族群，若身邊有人目擊或身處現場，更需要支持，一句「你還好嗎？我在這裡」往往就是最有效的安心力量。

4公會提醒，若情緒難以緩解，請勇於尋求專業協助，例如強烈情緒持續數日且影響生活及工作，引發失眠、恐慌或身心高度緊張，甚至嚴重畏懼公共場所活動務必尋求協助。心理支持不是脆弱，而是力量。

4公會表示，求助資源包含24小時免費的衛生福利部安心專線1925，也可撥打台北市社區心理衛生中心電話、新北市社區心理衛生中心電話，或查詢合格心理師與諮商資源。

台北市衛生局表示，突發事件的心理影響可能在事後逐步浮現，呼籲市民留意自身與親友情緒狀態，若感到持續不安、反覆回想事件、心悸或失眠，皆屬常見壓力反應，及早求助有助於心理復原。

衛生局表示，已整合專業資源，推出「心理諮詢安心方案」，民眾可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線，尋求免費心理諮商與情緒支持。（編輯：李錫璋）1141220