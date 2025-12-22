張文隨機攻擊傳關鍵監視器失靈 北捷董座「還原真相」強調：未延誤辦案

台北捷運公司、董座趙紹廉昨（22日）表示，當天所有監視器均正常運作。（鏡報李智為）

27歲張文19日在北捷台北車站、中山商圈2地犯下隨機攻擊案，釀重大死傷，如今傳出有監視器失靈沒有畫面的情形。對此，台北捷運公司、董座趙紹廉昨（22日）表示，當天所有監視器均正常運作，強調所有的監視器在當天並沒有任何一台故障，僅有一部錄影主機磁區於事發前一晚受損，影響部分畫面回溯，但未影響即時影像與警方辦案。

北捷傳關鍵監視器失靈？

台北捷運公司總經理趙紹廉表示，所有監視器在當天並沒有任何一台故障，均可以看到要拍攝的地方，只是其中有7支監視器的主機硬碟磁區受損，無法回溯之前的畫面，但強調關鍵路線上仍有多支可回溯監視器可供比對，強調未延誤辦案，惟因嫌犯當天多次更換衣著，且現場有煙霧干擾，導致第一時間難以從畫面中立即辨識身分。

另外，台北捷運公司總經理黃清信表示，從監視器畫面可見，案發當下現場狀況複雜，當天台北車站值班站長已依行控中心指示，全力執行應變並適時疏散旅客，相關作為已在市議會交通委員會中公開肯定，後續也將另行安排表揚。

針對事件，台北捷運公司也做出回應，表示將評估於重要車站導入監視器AI辨識功能，盤點市面成熟產品並參考國際同業做法，研議導入設置，以提升整體系統安全，同時將擴充事件通報內容，透過車站廣播、跑馬燈、官網及「台北捷運Go」App即時提醒旅客。

