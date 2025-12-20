張文隨機攻擊多人死傷 何欣純：提高見警率安民心

（中央社記者趙麗妍台中20日電）台北市發生張文隨機傷人案。民主進步黨籍立委何欣純今天表示，中市府警察局在人潮多的地方應提高見警率，以安民心，民眾可透過台灣全民安全指引了解遇到危險如何自保。

台中市陽光城市發展協會與得根教育基金會今天下午在老虎城包場國片「大濛」。陽光城市發展協會創會理事長、教育部次長張廖萬堅、何欣純等人出席。

男子張文昨天晚間在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，包含張文在內共4人死亡，多人受傷。何欣純會前接受媒體聯訪表示，中市府應要求市警局有效部署警力，在人潮多的商圈、大型活動提高見警率，以安民心。

廣告 廣告

何欣純說，民眾自我防護的意識也要提高，在公共場合遇到危險該如何自保，讓自己安全活下去是最重要的一件事。中央推出的小橘書「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，仍有許多民眾詢問索取，她建議中央可增加印刷，地方政府能跟市民宣導，讓民眾了解自我防範的因應方法。

張廖萬堅則說，此事件後，各級學校應透過校安以及輔導系統，先穩定學生情緒，教導學生在公共場所遇到危險如何自保，強化自我防護能力。對於情緒比較容易受到波動的孩子要特別關心，啟動輔導諮商系統。（編輯：龍柏安）1141220