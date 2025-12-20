張文隨機攻擊多人死傷 江啟臣：可研議科技預警
（中央社記者趙麗妍台中20日電）台北市發生張文隨機傷人案。立法院副院長江啟臣今天表示，事發原因要盡快釐清，相關單位可提出未來可行的防範方式，能否以科技方法提早預警，在事發當下降低受傷範圍。
男子張文昨天晚間在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，包含張文在內共4人死亡，多人受傷。
江啟臣今天上午出席南陽國小校慶時，接受媒體訪問表示，事發當下他人就在台北，此事已造成社會恐慌，呼籲警政單位儘速釐清事發原因，了解背後施暴理由，才能讓民眾安心。
他提到，依據國際經驗來看，這些類似恐怖攻擊、無差別攻擊的對象都會挑選車站、捷運站、高鐵站等處。希望相關機關提出可行的防範方法，能否以科技方法提早預警，或是在事發當下可降低受傷的範圍。
江啟臣也提醒，民眾出入這些場所，還是要提高警覺，周邊發生不尋常的行動或發覺有可疑狀況，第一時間回報警政單位，避免憾事發生。（編輯：謝雅竹）1141220
