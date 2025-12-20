張文隨機攻擊多人死傷 江啟臣：可研議科技預警

地方中心／趙永博 花蓮報導明年地方縣市長選舉逐漸升溫，花蓮縣藍營內部浮現多位有意角逐縣長寶座的人選，包含國民黨籍吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝，以及無黨籍縣議員魏嘉賢、議長張峻，泛藍陣營呈現多方競逐態勢，引發外界關注藍營是否分裂。漸層藍為底，打開新局花蓮向前。花蓮縣議員魏嘉賢的看板，最近開始高掛花蓮街頭，已經連兩任的花蓮縣長徐榛蔚，下屆交棒給誰，據了解，藍營內部已經做了民調，其中傅崐萁人馬，吉安鄉長游淑貞，出線機率很高。吉安鄉長游淑貞表示：「只是我們希望，我們能夠有機會團結，讓我們的花蓮更好，而不至於產生沒有辦法收回的分裂和紛爭。目前藍營有黨籍候選人，淑貞在民調中拔得頭籌，且有一定差距，中央黨部肯定淑貞在基層的努力」。遭撤銷黨籍的縣議員魏嘉賢，訴求「花蓮人的選擇」！（圖／民視新聞）除了國民黨籍吉安鄉長游淑貞與前花蓮市長葉耀輝爭取黨內提名外。藍營出身，但遭撤銷黨籍的縣議員魏嘉賢，以及被開除黨籍的議長張峻，也各自以無黨籍身分被視為潛在人選，使泛藍呈現分裂態勢。花蓮縣議長張峻：我尊重國民黨的徵召或提名的人選，我目前最在意的就是我們光復鄉重建經費的編列，還有各鄉市公所統籌分配稅管的增加。」被開除黨籍的議長張峻，被視為泛藍重要變數，是否參選成關鍵觀察點。（圖／民視新聞）花蓮縣議員(無)魏嘉賢：那未來人生的規劃，每一個人都有他的既定的方向，那我們按照自己的方向在走，不會有任何的改變，也不會因為外界的一些狀況而有絲毫的變動。」在傅崐萁夫妻輪流執政10多年後，下一屆的花蓮縣長，國民黨能否繼續執政，要面對的恐怕不只綠營對手，還有泛藍的強勁勢力。(民視新聞趙永博花蓮報導)原文出處：花蓮縣長選舉變天？ 泛藍陣營多方分裂競逐 更多民視新聞報導吳豊山請辭！海基會下任董座人選成焦點 陸委會回應了李明峯深夜商旅受傷送醫 南市府發聲了日本擬調降成人護照申辦費 預計2026年夏季生效

