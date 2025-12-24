張文隨機攻擊奪4命 王世堅轟廢死「假仁假義」：不服的就移民

民進黨立委王世堅出席中執會前受訪。楊亞璇攝



27歲男子張文在北捷台北車站、中山站周邊發動隨機砍人，造成4死11傷，廢死議題再度引發討論，廢死聯盟昨發文稱「殺錯，無法回頭」，遭網友痛批。民進黨立委王世堅今（12/24）直言，「只有被害人有原諒的權利，不要在那邊假仁假義」，廢死就是集體的虛偽，北歐有國家主張廢死，不服的極少人，拜託移民到廢死國家，去當他們的國民。

王世堅今天出席民進黨中執會，會前受訪時表示，以現在判定的36名未槍斃死刑犯來說，哪一人不是罪大惡極、罪無可逭？法律就是為人民服務，90％以上的台灣人民主張罪大惡極當然就是死刑；死刑光一個目的就不該廢除：還被害者公道。殺人償命是千古不變的定律，如果一再縱容死刑犯，反而會讓法治崩解。

王世堅指出，如果廢死，人民認為把武器權還給人民，大家人手一槍、人手一刀，如果政府不能維護被害人公道，就讓人民自己維護，家人親戚朋友被殺，自己去討回來，「可以這樣嗎？這樣法治是不是就崩解了？」

他強調，只有被害人有原諒的權利，不要在那邊假仁假義，任何第三者都沒有權利去原諒，跟第三者何干？說三道四幹什麼？用廢死凸顯自己的假仁假義嗎？廢死就是集體虛偽，社會很清醒，絕大多數民眾不會犯這個毛病。

廢死認為不能錯殺，但王世堅認為，現在所有判刑的案件，哪一些錯假？拿出來討論啊。不要再浪費時間，國家還有更重要的事情，現在國事如麻，不要把單純的事情複雜化，公權力來自公信力，如果公信力蕩然無存，人民為何授權政府？

王世堅說，北歐有一、兩個國家主張廢死，他們法律為他們國家自己人民服務，那是因為他們多數人民認為不需要死刑，但台灣2300萬人中有超過2000萬人民認為不可廢死，認為現在法治敗壞就是來自死刑遲遲不執行，當然大家信心會喪失，就是這麼簡單。不服的極少數人，拜託移民到廢死國家，去當他們國民。

