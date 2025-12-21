張文隨機攻擊後首場大型活動 台北馬拉松維安升級蔣萬安要求警力配槍

27歲男子張文19日在台北捷運台北車站與中山站周邊隨機傷人，釀多人死傷。台北市今天舉行「2025台北馬拉松」，市長蔣萬安前往視察維安時表示，這次要求全部警力配槍，除確保賽事及市民安全，也要有嚇阻效果，並加派341名警力、共693名警力負責維安，相較過去增加一倍，確保事發後的首場大型國際活動平安順利。

台北馬拉松21日上午在台北市政府廣場前起跑，現場警察配警盾戒備。（中央社）

台北市今天舉辦「2025台北馬拉松」，這是張文隨機傷人事件後的首場大型活動，面對年底還有跨年活動，相關維安作為成為市民關注焦點。

蔣萬安今天前往台北田徑場視察，媒體聯訪詢問這次警力是否全部配槍，蔣萬安說「對」，他要求警察局在警察同仁的配置、配備，基本上都要裝備齊全，他認為除了確保賽事及市民安全，更重要的是也要有嚇阻效果。

台北馬拉松21日上午在台北市政府廣場前起跑，現場警察配警盾戒備及特勤持長槍戒備。（中央社）

蔣萬安說，另一方面，在市內22個重要路口、路段也加派警力，以便應變各種可能的緊急狀況；同時也提高警車巡邏頻率，確保19日不幸事件發生後的首場國際大型活動跟賽事平安順利。

台北馬拉松21日上午在台北市政府廣場前開跑，今年總參賽人數達近3萬名，其中馬拉松項目共有9000名跑者參加，半馬則吸引1萬9000人。（中央社）

蔣萬安提到，台北馬拉松是國際馬拉松賽事的重要指標賽事之一，共有2.8萬名參賽選手，包含約9000名全馬、1.9萬名半馬，參與的民眾非常多，因此特別加派341名警力，共693名警力負責維安，包括刑大、保大、特勤中隊、北市11個警分局分工勤務，較過去增加一倍。

蔣萬安強調，要增加見警率，相關的裝備也都全副武裝，希望在重要的時刻讓民眾安心，讓選手安全。